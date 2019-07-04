Ekonomi 157ye geriledi enflasyon düşüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

15.7’ye geriledi enflasyon düşüyor

Enflasyon yüzde 18.71’den 15.72’ye düşerek Haziran’da 3 puan birden geriledi. Ekim ayında tek haneli enflasyon beklentisi güçlendi. Enflasyona ayarlı maaş zam oranları da belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); merakla beklenen Haziran ayı enflasyonunun açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,72, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,04 oldu.

Rakamlar; geçtiğimiz yıl yüzde 25,2’ye kadar çıkan tüketici enflasyonundaki düşüşün hızlandığını gösteriyor. Tüketici fiyatları bazında haziran ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,72 ile limonda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 44,97 ile domates geldi.

EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GIDA VE İÇECEKTE

8 aylık düşüş trendini sürdüren enflasyon Haziran ayında 3 puan birden gerilemesinde gıda ve alkolsüz içecek ile giyim gruplarındaki fiyatların düşmesi etkili oldu. Haziranda ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, bunu yüzde 1,57 ile giyim ve ayakkabı takip etti. Ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,65 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,86, eğitimde yüzde 1,5, sağlık ve ev eşyasında yüzde 0,57 artış kaydedildi.

ÜRETİCİ MALİYETİ DE HIZLA DÜŞÜYOR

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) haziranda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,50, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,83, su temini sektöründe yüzde 0,43 yükseldi, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,45 düştü. Yİ-ÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,09, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,04 yükseldi. Sanayideki 4 sektörün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında, enflasyon, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,50, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,83, su temini sektöründe yüzde 0,43 arttı. İmalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,45 düşüş gerçekleşti.

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  • MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANLARI BELLİ OLDU
  • Açıklanan enflasyon verisiyle memur, memur emeklisi ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranları belli oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklisinin temmuz ayında yüzde 5 zam alması ve 6 aylık enflasyon oranlarında oluşacak fark kadar ekleme yapılması kararlaştırılmıştı. Yılın ilk yarısında oluşan enflasyon oranının yüzde 5’e ulaşmasıyla oluşan yüzde 1’lik fark memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranına eklendi. Böylece memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 6 olarak saptandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise Temmuz ayında maaşlarını yüzde 5 zamla alacaklar
  • ÖNCE TEK HANEYE ARDINDIN HEDEFİN ALTI
  • Berat Albayrak
  • Haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonda düşüş trendinin sürdüğüne dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirten Albayrak, “Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız” açıklamasında bulundu. Albayrak’ın paylaşımında enflasyon rakamlarının geldiği seviyeye ilişkin infografiğe de yer verildi. Görselde, “Dengelenme sürecinin pozitif katkısıyla enflasyonda Temmuz 2018 seviyelerinin altına düşüş sağlandı” ifadesi kullanıldı.
  • TEK HANEYİ EKİMDE GÖRÜRÜZ
  • Yıllık enflasyonun yüzde 15,72 ile son bir yılın en düşük seviyesine gerilemesini değerlendiren uzmanlar, bu düşüşün önümüzdeki üç ayda devam edeceğini söylüyor. Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Yıllık enflasyonun düşüşünü sürdürerek üçüncü çeyrekte baz etkisiyle yüzde 10-11 aralığına kadar gerilemesi olası” dedi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı ise “Yıllık enflasyonda eylül-ekim döneminde tek haneli rakamların görülmesinin olası olduğuna dair öngörümüzü koruyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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