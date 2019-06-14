165 milyon dolarlık satış

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü satış işleminin başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Ünlü, “Kuruluşumuzdan bu yana yeni girişimleri destekleyerek ülkemizin girişimci ekosisteminin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Bu işlem, mevcut ekonomik zorluklara karşın Türkiye’nin iç pazar dinamikleri ve bölgedeki konumuyla stratejik yatırımcılar açısından önemini koruduğunu göstermiştir” dedi.

Yatırımları büyütecek

Satış işlemini değerlendiren 212 kurucu ortaklarından Ali Karabey de, iyizico’nun şirketleri açısından değerli bir yatırım olduğunu söyledi.

Karabey, “İyzico’da işlem hacmi 600 kat büyüdü. Çabalarımızın karşılığını almaktan dolayı çok mutluyuz” ifadesini kullandı. Karabey, gelecek dönemde HotelRunner, Insider ve Solvoyo’daki yatırımlarını büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini de söyledi.