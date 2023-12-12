17 bilişim ve telekomünikasyon firmasına rekabet ihlalinden para cezası istemi

Lojistik sektöründe ek destekler ve muafiyet gibi avantajlar sağlayan ve çevreciliği amaçlayan "Yeşil Lojistik Belgesi" için başvurular 1-31 Ocak 2024 döneminde yapılacak. Yeşil Lojistik Belgesi ile bu alandaki ilke, esas ve koşullar belirlenerek bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulması, yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ve teşviki hedefleniyor.