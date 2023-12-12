Yabancıların arsa alımına yapı şartı

Daha önce "En az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı Döviz tutarındaki taşınmaz" ifadesi ile belirlenen şart, "400 bin dolar tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz" şeklinde güncellendi.