17 ilin ihracatı 1 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı, ocak-nisan dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Dört ayda, 17 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 54 şehir de dış satımını artırmayı başardı. Türkiye, 2024 yılı ihracat çıtası olan 267 milyar dolara emin adımlarla ilerlemeyi sürdürdü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nisan 2024'te ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 artarak 19 milyar 271 milyon dolara, ocak-nisan döneminde de yüzde 2,7 artışla 82 milyar 873 milyon dolara ulaştı.

İSTANBUL BAŞI ÇEKTİ

İstanbul, nisan ayında 4 milyar 75 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azaldı. İstanbul'u, 2 milyar dolar ve yüzde 2,9 artış ile Kocaeli, 1 milyar 843 milyon dolar ve yüzde 2,8 artış ile İzmir takip etti.

İNGİLTERE İLK SIRADA

İstanbul'un ihracatında, 340 milyon 313 bin dolarla İngiltere ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 294 milyon 918 bin dolarla Almanya ve 252 milyon 439 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi. Kocaeli ise en fazla ihracatı 175 milyon 891 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkeyi 163 milyon 268 bin dolarla İngiltere ve 145 milyon 63 bin dolarla ABD takip etti. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 211 milyon 176 bin dolarla Romanya oldu. Bu ülkeyi 165 milyon 772 bin dolarla Almanya ve 118 milyon 99 bin dolarla ABD izledi.

HATAY’DAN YÜZDE 78’LİK ARTIŞ

Asrın felaketinde en çok etkilen ilimiz Hatay, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78 artış ve 497 milyon dolarla ihracatını en fazla artıran il olarak kayıtlara geçti. 2024 Ocak-Nisan döneminde 17 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 54 il de ihracatını artırdı.

ÜRETİMLE DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE

Ticaret Bakanlığı’nın, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde, pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejileriyle ihracatı artırmak üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" ifadesi kullanıldı.















