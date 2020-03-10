172 bin öğrenci ticareti yayacak

Türkiye, 25 bini burslu olmak üzere yaklaşık 172 bin uluslararası öğrencisiyle bu alanda dünyanın en fazla uluslararası öğrenci ağırlayan ülkelerinden biri haline geldi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında hem Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere iş imkanı hem dünyaya açılan Türk iş dünyasına Türkiye'yi yakından tanıyan çalışan bulma fırsatı sunacak iş birliği protokolü imzalandı.

ÖĞRENCİ SAYISI 250 BİNİ BULACAK

Türkiye, son dönemde üniversite sayısı, araştırma merkezi sayısı, akademisyen sayısı ve uluslararasılaşma boyutlarıyla birlikte yükseköğretim alanında büyük bir değişim yaşıyor. Son 10 yılda, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan uluslararası öğrenci sayısında büyük bir artış kaydedildi ve güncel rakamlara göre Türkiye, 25 bini burslu olmak üzere yaklaşık 172 bin uluslararası öğrencisiyle bu alanda dünyanın en fazla uluslararası öğrenci ağırlayan ülkelerinden biri haline geldi. Türkiye, 2023 yılında 250 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor. 139 ülke bazlı, 5 sektörel ve 2 özel amaçlı olmak üzere 146 iş konseyiyle ticari diplomasi faaliyetleri yürüten DEİK ile 2019 yılında 167 ülkeden 146 bin 600 burs başvurusu alan YTB arasında imzalanan iş birliği protokolüyle hem Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere iş imkanı hem de dünyaya açılan Türk iş dünyasına Türkiye'yi yakından tanıyan çalışan bulma fırsatı sağlanacak.

GLOBAL ARENADA TÜRK ETKİSİ OLACAK

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Nail Olpak

Oluşturulacak burs imkanları ve çalışma koşulları ile Türk iş dünyasını yakından tanıyan öğrencilerin ileride ticarete katkısı olacağına dikkat çeken DEİK Başkanı Nail Olpak, "DEİK olarak düzenleyeceğimiz ticaret heyetlerine ve alım heyetlerine ilgili ülkede ticaret yapan Türkiye mezunu iş insanlarının da katılımını sağlamak üzere YTB ile birlikte hareket edeceğiz. Bu kapsamda yapılan iş birliği protokolümüzün dış ticaretimizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş birliği kapsamında, iş konseylerimizle koordinasyon sağlayarak hangi ülkeden hangi alanda çalışana ihtiyaç varsa buna göre hedef odaklı burslandırmalar yapılacak. YTB ile yaptığımız iş birliği geliştikçe hem Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere iş imkanı hem de dünyaya açılan Türk iş dünyasına Türkiye'yi yakından tanıyan ve uzmanlaşmış çalışan bulma fırsatı sağlanacak" diye konuştu.

TÜRK İŞ İNSANINA ‘AZ TEMAS’ UYARISI

Dünyayı sarsan koranavirüs konusunda Türk iş insanları “minimum temas” konusunda uyarıldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, yurt dışı ile iş yapan iş insanlarını Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarının salgına ilişkin duyurularını takip etmeleri yönünde uyarırken, “Yurt dışına gerçekleştirilecek olan seyahatler ve yabancı ülkelerden gelen iş insanlarıyla yapılacak olan görüşmelerde, fiziksel teması minimum seviyede tutmada” tedbirli olmaları önerildi.

150 BİN BURS BAŞVURUSU ALINIYOR

Abdullah Eren

YTB Başkanı Abdullah Eren ise yapılan iş birliğinin özellikle Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilere ve yurt dışında yaşayan Türkiye mezunlarına yönelik olduğunu belirterek, “YTB olarak, dünya genelinden yılda ortalama 150 bin civarında burs başvurusu alıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 150 bin öğrencimiz mezun oldu. Dünyanın dört bir tarafından burslandırdığımız uluslararası öğrencilerimizi Türkiye’nin ihracat hedefleri ve dış ticaret potansiyeli ile uyumlu hale getirmek adına DEİK ile kıymetli bir protokolü imzalamış olduk. Protokol kapsamında DEİK iş konseyleriyle bilhassa hem sektörel bazda hem ülke bazında öğrencilerimizi buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

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