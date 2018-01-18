18 yaşından büyük herkes alabilir

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 rakamları belirlendi. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) her yıl asgari ücretin brütü üzerinden belirleniyor. AGİ tutarı çalışanın evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. AGİ 2018'de en düşük 152,21 TL, en yüksek 258,76 TL oldu. Rakamlar ortaya çıkarken Asgari Geçim İndirimi tutarının hesaplanması da Google üzerinde aratılan, merak edilen konular arasında yer alıyor. Biz de size Asgari Geçim İndirimi tutarının hesaplama yöntemini bu haberimizde anlatıyoruz.

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE MEDENİ DURUM ÖNEMLİ

Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan eşi için yüzde 10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7,5'u, 3. çocuk için yüzde 10'u ve sonraki çocukların her biri için ise yüzde 5'i esas alınır. Bu oranların toplamı yüzde 85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı yüzde 50 + yüzde 10 + yüzde 7,5 + yüzde 7,5 + yüzde 10 =Yüzde 85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır. Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi %85'den büyük olamaz.

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