184 ülke Türkiye’den ev aldı

Türk gayrimenkul sektörü yeni yatırımlarıyla yüzlerce ülkeye hitap ediyor. Uluslararası yatırım yönetimi ve gayrimenkul projelerinin uluslararası satış yönetimini yapan Mars Investment’in Genel Müdürü Hakan Bucak, Türkiye’nin, dünyadaki ülkelerin neredeyse hepsine hitap eder hale geldiğini, batıdan doğuya, güneyden kuzeye hemen hemen tüm ülkeler için cazip bir pazar olduğunu belirterek, “Türkiye’den bugüne kadar 184 farklı ülke vatandaşı gayrimenkul aldı” dedi.

İYİLEŞME SÜRECİYLE DAHA DA ARTACAK

Bucak, 2019’da 45 bini aşan yabancıya konut satış adedinde 2020’de 40 binin üzerine çıkılmasının beklendiğini ifade ederek, “Salgın olmasaydı 50-55 bin adetleri bekliyorduk” dedi. 2019’da 6,7 milyar dolar olan yabancıya konut satışından elde edilen gelirin geçen yıl 7 milyar dolar olacağını aktaran Bucak, sözlerini şöyle sürdürdü: "2020’de yabancıya satışta adet bazında yüzde 10 gibi bir kayıp yaşayacağız. Salgına rağmen önemli bir başarı. İyileşme sürecinin devam etmesi, salgının azalması ve aşıyla birlikte bu yıl 50 bin adet konut satılmasını ve 10 milyar dolar gelir elde edilmesini bekliyoruz. Türkiye gelecek dönemde uluslararası gayrimenkul yatırımı açısından en önemli pazarlardan biri olma yolunda hızla ilerliyor. Avrupa’nın parlayan yıldızı olacağız." Bucak, 2021’de yabancıların konut almak için İstanbul dışındaki pazarlara daha fazla ilgi göstereceğini, Akdeniz ve Ege illerinin yanı sıra İç Anadolu kentlerinin de öne çıkacağını bildirdi.

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Hakan Bucak

TÜRKİYE ÖNEMLİ PAZAR DURUMUNDA

Hakan Bucak, Türkiye’den bugüne kadar 184 farklı ülke vatandaşının gayrimenkul aldığını belirterek, Türkiye’nin taşınmaz pazarında çok önemli bir konumu bulunduğunu ve ciddi fırsatlar sunduğunu söyledi.

Son yıllardaki fırsatların ve teşviklerin yabancıları cezbettiğini ifade eden Bucak, şunları kaydetti:

“Türkiye, dünyadaki ülkelerin neredeyse hepsine hitap eder hale geldi. Batıdan doğuya, güneyden kuzeye hemen hemen tüm ülkeler için cazip bir pazarız. Son dönemde Çin, Nijerya, Pakistan, Bangladeş, Senegal ve Dominik gibi ülkelerden ciddi talep artışı görüyoruz. Aynı zamanda bir süredir pek göremediğimiz Avrupa ülkelerinden yatırımda da önemli miktarda hareketlenme var. Uzun yıllardan sonra Fransa, Almanya, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerden yatırımcılar gelip buradan daire almaya başladı. ABD’de yaşayan Müslümanlardan da talep almaya başladık.”

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YATIRIMCININ İLGİ ODAĞI

Mars Investment Genel Müdürü Bucak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde verdiği “hukuk ve demokrasi reformu” mesajının yurt dışında çok olumlu yankılandığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın mesajları ve ekonomi yönetimindeki değişim, yabancı yatırımcının Türkiye’ye güvenini artırdı.” dedi. Ekonomi yönetiminin 2021’e ilişkin başlıca maddelerinden birisinin “uluslararası yatırımcılarda Türkiye ekonomisine ilişkin duyulan güvensizliği giderecek adımlar atmak ve uluslararası direkt yatırımların önünü açmak” olduğunu vurgulayan Bucak,“Bu mesajı her toplantıda dile getiren ekonomi yönetiminin bu konuda 2021 yılında alacağı aksiyonlar çok önemli ve değerli" dedi.