19 milyon turist 18 milyar dolar gelir

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şehirde gerçekleşen ve beklenen turist sayısını açıkladı. Kongre turizmine de değinen Avdagiç, İTO’nun iştiraki İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (ICVB) da destek verdiği, katılımcı sayıları 300 ile 25 bin arasında değişen en az 36 uluslararası kongrenin bu yıl İstanbul’da gerçekleştirileceğini vurguladı.

KONGRE TURİZMİ İÇİN 45 BİN 777 KİŞİ GELECEK

Avdagiç, salgının etkisinin ortadan kalktığı İstanbul’da bu yılın kalan aylarında yapılacağı kesinleşen kongrelere en az 45 bin 777 kongre turistinin katılacağını bildirdi. Böylece İstanbul’un kongre turizminde önemli bir rakamı garantilediğini belirten Avdagiç, katılımcıların kişi başı harcamalarının toplamının yaklaşık 140 milyon avro olacağını hesapladıklarını aktardı.

25 BİN KİŞİLİK ZİRVE İSTANBUL’DA YAPILACAK

Şekib Avdagiç, bu yılın en büyük toplantısının 22 Mayıs’ta 25 bin katılımcılı IEEE PES Üretim, İletim ve Dağıtım Uluslararası Konferansı ve Sergisi olacağını belirterek, zirvenin İstanbul’a kazandırılmasında ICVB’nin de çaba gösterdiği bildirdi. Avdagiç, zirveye elektrik, enerji, bilişim ve finans gibi çeşitli sektörlerden şirketlerin katılacağının bilgisini paylaştı.

BU YIL BEKLENTİ 63 MİLYON TURİST

İstanbul’un 2023’ün ilk çeyreğinde 3 milyon 480 bin 630 yabancı misafir ağırladığı belirten Avdagiç, “Bu rakam, 2022’ye göre yüzde 20’lik artış anlamına geliyor. Bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin 2023 turizm geliri hedefi 86 milyar dolar, turist sayısı hedefi de 63 milyon. İstanbul için ise hedeflediğimiz turist sayısı 19 milyon. Türkiye turizm gelirlerine de İstanbul olarak katkımızın 18 milyar dolar civarında olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

HAVA YOLLARI REKOR KIRIYOR

İstanbul’un turizm başarısında hava ulaşımındaki başarısını da değerlendiren İTO Başkanı, “İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları bu alanda rekora doymuyor. Ulusal Egemenlik Bayramını kutladığımız 23 Nisan günü Türk Hava Yollarımız, 1.653 uçuş ve 278 bin yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı. İnşallah, askeri havacılıkta elde ettiğimiz başarıların yanı sıra sivil havacılıktaki rekorlarla da gökyüzünde gururla yükselmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.







