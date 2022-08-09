​2. el otoculara soruşturma: Devlet stokçunun tepesinde

Rekabet Kurumu’nca, Arabam.com, Vava Cars, Araba Sepeti ve Letgo Oto hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı. Söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalar ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurumu’nca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri toplantıda müzakere eden Rekabet Kurumu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam.com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil hakkında soruşturma açtı.

FİYATTA OYUN TESPİT EDİLDİ

Dört markanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri tespit edildi. Kanuna göre, tekelleşme ve fiyatlarda aldatıcı hareketlerde bulunma gibi maddeler yer alıyor. Kanunda; “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır” ibaresi yer alıyor.