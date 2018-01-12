2. elde KDV sorunu için büyük adım

Uzun zamandır gündemde olan KDV sorununa çözüm sağlamak amacıyla sektör temsilcileriyle bir araya gelen Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, Maliye Bakanlığında düzenlenen çalıştayda Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) başta olmak üzere sektör temsilcilerinin görüşlerini aldı.

2. ELDE KDV SORUNU ÇÖZÜLECEK

Sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı geniş katılımlı çalıştayda KDV sorununun bu yıl içerisinde çözüme ulaştırılmasının planlandığı bildirildi. Toplantıda ikinci el otomobil ticaretinde KDV oranlarının yeniden düzenlenmesi, ticari araç satışlarındaki KDV oranları ve KDV’nin indirim konusu yapılması görüşüldü. Faturası olmayan ticari araçların KDV sorununun da konuşulduğu çalıştayda, faturası olmadan biniciden alınan ticari araçların KDV sorununun çözüme kavuşturulacağı söylendi.

Konuyla ilgili uzun zamandır çalışmalar yürüten ve sektörde yaşanan sıkıntıları dile getiren MASFED Başkanı Aydın Erkoç, bu konuda ilk kez böyle bir çalıştayın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilgililere teşekkürlerini iletti. Erkoç, çalıştaydan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İkinci El’de dürüst çalışan ticaret erbabının mağduriyetinin giderilmesi ve kayıt dışılığın önlenmesi için KDV konusunda acil düzenleme yapılmasını her fırsatta dile getiriyorduk. Bakanlık yetkililerimiz ile de çeşitli görüşmeler gerçekleştirmiştik. Bu yıl içerisinde sorunun çözümleneceğinin planlanması da bizi ayrıca memnun etmiştir."

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