2 milyon akın etti

Trabzon'u geçen yıl 2 milyonu aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret etti.

Trabzon Havalimanı'nda yolcu sayısı, bir önceki yıla kıyasla geçen yıl yüzde 12 arttı.

Geçen yıl havalimanında iç hat yolcu sayısı yüzde 10 artışla 3 milyon 952 bin 764'e, dış hat yolcu sayısı yüzde 60 artışla 200 bin 768'e ulaştı. Böylece toplamda yolcu sayısı yüzde 12 artarak 4 milyon 153 bin 532 oldu.

Söz konusu dönemde havalimanından iç hat uçak trafiği de yüzde 10 artışla 26 bin 187 olarak gerçekleşti. Uçak trafiği dış hatlarda yüzde 18 artışla 2 bin 911 olurken, toplamda ise yüzde 11 artarak 29 bin 98'e ulaştı.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiği, iç hatlarda yüzde 10 artışla 32 bin 246 ton, dış hatlarda yüzde 51 artarak 4 bin 79 ton oldu. Toplamda ise yüzde 13 artışla 36 bin 325 ton bagaj, kargo ve posta taşındı.

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"Bu artışın 2018'de de devam edeceğine inanıyoruz"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon'da turizmin yükselen bir değer olduğunu söyledi.

Kentte turizm potansiyelinin giderek arttığına dikkati çeken Hacısalihoğlu, Trabzon'u geçen yıl 2 milyonu aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirtti.

Hacısalihoğlu, ziyaretçi potansiyelinin artış trendini sürdüreceğine inandıklarını kaydederek, "Trabzon Havalimanı'na geçen sene gelen yolcu sayımız da önceki yıla oranla arttı. Özellikle de dış hatlardan gelen yolcu sayımız yüzde 60 arttı. Bu durum bizler için sevindirici. Bu artışın 2018'de de devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

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