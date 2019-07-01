Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi 2 saatte 9 milyon TLlik ticaret yaptılar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 saatte 9 milyon TL'lik ticaret yaptılar

Asrın İş İnsanları Derneği, ASRİAD 1. Ticaretin Yıldızları Ödül Gecesi'nde "400 iş insanı, 2 saat, 2 milyon TL" konseptiyle düzenlenen etkinlikte, 2 saat içinde hedefledikleri 2 milyon TL’nin çok üzerine çıkarak 9 milyon TL’lik ticari anlaşmalara imza attılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Asrın İş İnsanları Derneği
Asrın İş İnsanları Derneği

Türkiye’de 32 ilde örgütlenen, bin 500’den fazla iş insanını ülke kalkınmasına hizmet vermek ve 2020 yılına kadar Türkiye ihracatının yüzde 1’ini gerçekleştirmek hedefiyle yola çıkan Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD), kendi üyeleri arasında en iyi ticaret yapan iş insanlarını düzenlediği muhteşem bir gece ile ödüllendirdi.

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ile Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in de katıldığı “ASRİAD 1. Ticaretin Yıldızları Ödül Gecesi”nde toplam 9 kategoride 31 iş insanı ticarette elde ettikleri ticari başarı nedeniyle ödüle layık görüldü.

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç.

Hedef 2 milyon TL, gerçekleşen 9 milyon TL

Ödül gecesi öncesinde “400 iş insanı, 2 saat, 2 milyon TL” konseptiyle düzenlenen etkinlikte ise ASRİAD üyeleri, 2 saat içinde hedefledikleri 2 milyon TL’nin çok üzerine çıkarak 9 milyon TL’lik ticari anlaşmalara imza attılar.

ASRİAD İş Geliştirme Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte ASRİAD üyesi bir iş adamı ile Kazakistanlı bir işadamı arasında yapılan 1 milyon dolarlık protokol geceye damga vurdu.

ASRİAD

Çok sayıda iş anlaşmasının protokole bağlandığı gecede bir konuşma yapan ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, henüz 1,5 yıllık bir dernek olmalarına karşın Bursa’dan Diyarbakır’a, Samsun’dan Tunceli’ye her bölgede 32 şubeye eriştiklerini, yurt dışında 2 şube ve 4 temsilcilik açtıklarının altını çizdi. Danışman “kendilerine somut hedef olarak 2020 yılı itibariyle Türkiye ihracatının %1 ini yani 2 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirmek olarak belirlediklerini ve bu yolda çok önemli adımlar attıklarını” söyledi.

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ASRİAD olarak bu yılsonuna kadar 30-60 milyon TL’lik iş hacmi oluşturmayı hedefleyerek yola çıktıklarını, buna karşın bugün itibariyle 250-300 milyon TL’lik ticaret hacmini geçmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, geceye katılan tüm iş insanlarına teşekkür etti.

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