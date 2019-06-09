20 bin kişiye ekmek kapısı

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Siteler mobilya esnafı için Elmadağ ilçesinde kurulacak, "Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi"ne (OSB) ilişkin açıklamalarda bulundu. Siteler'in, 1950'li yıllarda oluşmaya başladığını anlatan Taklacı, bugün bölgenin Ortadoğu ve Balkanların en büyük mobilya üretim sanayisi haline geldiğini söyledi.

TEMELİ BU YIL AÇILACAK

Genişleme sahası hariç planlama alanı, 1 milyon 600 bin metrekareyi bulacak ve temeli bu yıl atılacak Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB tamamlandığında, ilk etapta farklı büyüklüklerde 100'den fazla fabrika barındırması ve 20 binin üzerinde yeni istihdam sağlanması planlanıyor" dedi.

Taklacı, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'de mobilya üretim ve satışının yanında, marangozluk, mobilya boyacılığı, döşemeciliği ve tornacılığı, demir çelik iskelet ve mekanizma, cam işçiliği ve satışı, hırdavat ve aksesuar gibi mobilya tamamlayıcı meslek gruplarının da yer alacağını bildirdi. Türkiye'de mobilya üretiminin her geçen gün büyüyerek ilerlediğini, ancak iç pazarın artık üretime cevap veremez hale geldiğine işaret eden Taklacı, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB kurulumunun ardından, Siteler'in üretim ve çoğunlukla da satış odaklı olarak faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.