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Ekonomi

Yeni 200 TL’lik banknotlar tedavüle girdi: O ayrıntı dikkat çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni 200 TL’lik banknotların tedavüle girdiğini açıkladı. Merkez Bankası, yeni tedavüle sokulan banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtildi.

16:37 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:38 - 7/12/2023 Perşembe
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Yeni 200 Tl tedavülde
Yeni 200 Tl tedavülde
Merkez Bankası, yeni 200 TL’lik banknotların tedavüle girdiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni 200 TL’lik banknotların tedavüle girdiğini açıkladı. Merkez Bankası, yeni tedavüle sokulan banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtildi.

TCMB’den yapılan duyuruda, ’’1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotlar 7 Aralık 2023 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla, VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. VII. tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir’’ denildi.



#Merkez Bankası
#200 TL
#banknot
#E9
#Hafize Gaye Erkan
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