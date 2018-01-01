2017 istihdam için başarı yılı

Uzun yıllardır çalışma hayatının gündeminde bulunan kamuki alt işveren işçilerinin kadro talepleri çözüme kavuşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen İstihdam Seferberliği ile 1 buçuk milyon kişiye istihdam sağlandı.

EMEKLİLER SONUNDA PROMOSYONLARINA KAVUŞTU

Emeklilerin uzun süredir dile getirdiği banka promosyonu talebi 2017 yılında hayata geçirildi. Yaklaşık 11,5 milyon emekli, SGK ile bankalarala arasında imzalanan protokoller sayesinde aylıkları karşılığında promosyon alma imkanına kavuştu. Böylece, bin liranın altında emekli aylığı alanlara 300 lira, bin ila 2 bin arasında aylık alanlara 375 lira, banka promosyonu ödendi.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

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Kamu çalışanları ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını düzenleyen 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri gerçekleştirildi. İmzalanan toplu sözleşmeyle kamu görevlileri ve emeklilerinin aylıkları; 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere ilk altı ayda yüzde 4, ikinci altı ayda ise yüzde 3,5; 1 Ocak 2019’dan itibaren ilk altı ayda yüzde 4, ikinci altı ayda ise yüzde 5 oranında artırıldı.