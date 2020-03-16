2018'de kişi başı balık tüketimi, 6,14 kilogram oldu

Akdeniz'de, 2018 yılında en fazla yakalanan balık türü 2 bin 964 ton ile sardalya oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı su ürünleri verilerini paylaştı. Buna göre; 2018 yılında 628 bin 631 ton deniz ürünü tüketime sunuldu. Üretimin yüzde 35,3'ünü deniz balıkları, yüzde 9,9'unu diğer deniz ürünleri, yüzde 4,8'ini iç su ürünleri ve yüzde 50'sini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu. Kişi başına ortalama balık tüketimi 2017 yılında 5,49 kilo olarak gerçekleşirken, 2018 yılında yüzde 11,8 artışla 6,14 kilograma yükseldi.

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Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan.

En çok sardalya avlandı

Deniz ürünleri avcılığı miktarına göre Akdeniz bölgesi, yüzde 4,5 ile diğer bölgeler arasında en son sırada yer alıyor. Genel olarak avcılık gırgır, trol ve uzatma ağları ve parakete av araçları ile yapılan Akdeniz'de, 2018 yılında en fazla yakalanan balık türü 2 bin 964 ton ile sardalya oldu.

En fazla avcılığı Mersin, Adana ve Hatay illerinde yapılan sardalya, doğu ve güneydoğu bölgelerinde tüketildi. Sardalya balığı, Antalya civarında ise çoğunlukla kılıç, grida ve berlam gibi balıkları paraketa oltaları ile yakalayabilmek için yem olarak kullanıldı.

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Mavi yüzgeçli orkinos ikinci sırada

Akdeniz'de en fazla avlanan türler arasında ikinci sırada bin 283 ton ile mavi yüzgeçli orkinos balığı yer alıyor. Avcılığı Uluslararası Atlantik Orkinosunu Koruma Komisyonu tarafından sınırlandırılan bu tür, Akdeniz'de canlı olarak avlanıp, Japonya'ya ihraç ediliyor.

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Akdeniz'de avlanan diğer türler ise avlandıkları tonaja göre şöyle sıralandı: