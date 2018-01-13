2018'in en iyi arabaları

Volkswagen Golf: Başlangıç fiyatı 17 bin 765 Euro olan araba, iyi bir aile hatchback seçeneği. Geceyi gündüze çeviren, yüksek verimliliğe sahip LED farları, LED stop lambaları ve dinamik arka sinyalleri ile adeta bir ışık şöleni sunan Yeni Golf, aerodinamik ön ve arka tampon tasarımı ve yere daha sağlam basmasını sağlayan 18” çapına kadar yepyeni alüminyum alaşımlı jant seçenekleriyle ile de dikkatleri üzerine çekiyor.