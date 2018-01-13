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2018 yılının en iyi otomobilleri- Yılın en iyi arabaları

2018'in en iyi arabaları

İngiltere'de yılın otomobili belirlenecek. 27 deneyimli otomobil gazetecisi 2018'in en iyi arabalarını belirlemek üzere işlemlere başladı. Yarışmada 13 araba oylamaya katılıyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
Her bir otomobil özelliğiyle birbirinden farklı...
Her bir otomobil özelliğiyle birbirinden farklı...

İngiltere'de 2018 yılının en iyi otomobili seçilecek. 27 otomobil yazarının belirleyeceği 13 arabadan biri 2018 yılında İngiltere'nin en iyi otomobili ödülünü alacak. Kazanan araba 23 Şubat'ta açıklanacak.

İşte 2018'in en iyi otomobilleri

Fiyatları şaşırtan arabalar
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Seat Ibiza: Başlangıç satış fiyatı 13 bin 410 Euro olan araç, 2017'de satışlarda hızlı bir çıkış yakaladı. 2018 seat ıbiza ülkemize 8 farklı renk seçeneği, Reference ve Style donanımı, 1.0 MPi 75 ps 3 silindirli atmosferik benzinli ve 1.0 lt TSi 3 silindirli turbo beslemeli 95 ps ve 115 ps güç birimleriyle satışta.
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Volkswagen Golf: Başlangıç fiyatı 17 bin 765 Euro olan araba, iyi bir aile hatchback seçeneği. Geceyi gündüze çeviren, yüksek verimliliğe sahip LED farları, LED stop lambaları ve dinamik arka sinyalleri ile adeta bir ışık şöleni sunan Yeni Golf, aerodinamik ön ve arka tampon tasarımı ve yere daha sağlam basmasını sağlayan 18” çapına kadar yepyeni alüminyum alaşımlı jant seçenekleriyle ile de dikkatleri üzerine çekiyor.
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Peugeot 3008: 22 bin 765 Euro'ya satılan bu otomobil, geçtiğimiz sene iç mekanın tasarımıyla ve dayanıklı kabiniyle aileler için en iyi araçlardan biri. Peugeot SUV 3008, gücünü ve özgün karakterini ortaya koyuyor. Şık ve farklı bir tasarım, üst düzey teknoloji ve benzersiz i-Cockpit ile gelen sürüş keyfi sunuyor.
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BMW 5 serisi: 35 bin 835 Euro'ya satılıyor. Hem lüks hem atik olan bu araba da 2018 ödüllerine aday. Uzun süredir beklenen ve artık BMW severleri çatlama noktasına getiren bu araç, Mercedes-AMG E63 S’in canını sıkacak kadar iddialı.
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Rolls Royce Phantom: 350 bin Euro'luk fiyatıyla lüks sınıfındaki bu otomobil de 2018 ödüllerinde yarışacak. Standart ve uzun şasi versiyonu ile tanıtılan otomobil, daha konforlu, daha güçlü ve daha izole şekilde üretildi.
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Citroen C3 Aircross: Bu küçük Citroen 2018 yılı için en iyi kompakt crossrover. Yani küçük görünse de uzun boylu yolcular için iç mekanı iyi durumda. Fiyatı 18 bin 610 euro. Yeni Citroen C3 Aircross, her geçen gün kalabalıklaşan SUV sınıfına katıldı. kişiselleştirebilir yapısıyla dikkat çeken bu araç, yeni C3 modelinin daha yüksek formlu yapısına sahip olarak üretilmiş.
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Volvo XC60: Pazardaki en klasik otomobillerden biri, güvenlik açısından da ideal, fiyatı 36 bin 405 euro. Yeni Kasa Volvo XC60 önceki jenerasyona göre tasarımsal olarak büyük evrim geçirdi. Tabi tek evrim görünümde değil motor teknolojisi ve donanımsal olarak da yaşandı.
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Skoda Kodiaq: Artık daha sportif ve daha özel hatlara sahip olan 7 koltuklu SUV'un fiyatı 22 bin 625 Euro
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Lexus LC: Fiyatı 73 bin 814 euro ve rahat bir araba olduğu için tercih sebebi olabilir. Ses sistemi konusunda Pioneer ya da Mark Levinson ses sistemlerine yer verilirken standart olarak güvenlik donanımlarında şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleyici, uzun far asistanı gibi özellikler sunuluyor.
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Hyundai i30N: Biraz VW Golf GTI, Peugeot 205 GTİ, Ford Escort Coshwort gibi arabalara benzese de performans açısından daha iyi olan arabanın fiyatı 24 bin 995 euro.
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BMW 5 Serisi Touring: BMW 5 Serisi Touring modern ve şık bir dış tasarımdan çok daha fazlasını veriyor. İşlevsel olduğu kadar konforlu iç tasarım, BMW ConnectedDrive'ın yenilikçi servis ve destek sistemleri ile kusursuz bağlantı kurar. Ayrıca, BMW'ye özgü dinamizm ve verimliliğin üstün bir kombinasyonunu sunuyor. Fiyatı 38 bin 75 euro
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Kia Stinger: İyi bir performans arabası olan Kia Stinger'ın başlangıç fiyatı 31 bin 995 euro. Tasarımı ile çok ilgimi çeken özellikle arka kısmı ile Maserati 3200 GT’yi anımsatan araç, son zamanlarda fotoğraflarıyla bile heyecanlandıran ender otomobillerden birisi olarak karşımızda duruyor.
Fiyatları şaşırtan arabalar
İngiltere'de 2018 yılında en iyi otomobil olmaya aday 13 araba.
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