Ekonomi 2019da 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019'da 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu

Cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

Haber Merkezi AA
2019'da cari fazla verildi.
2019'da cari fazla verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Aralık ayı ödemeler Dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, 2018 yılının Aralık ayına göre 1 milyar 731 milyon dolar artarak 2 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 2019 yılının on iki aylık döneminde cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 89 milyon dolar artarak 3 milyar 402 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 93 milyon dolar artarak 1 milyar 87 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Cari fazla seriye bağladı
EKONOMİ
Cari fazla seriye bağladı

Seyahat gelirleri arttı

  • Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 1 milyar 454 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının Aralık ayına göre 214 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 112 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının Aralık ayına göre 75 milyon dolar artarak 955 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 165 milyon dolar artarak 291 milyon dolara yükseldi.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 281 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 871 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 89 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 12 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 206 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti.

5 aydır cari fazla veriyoruz
EKONOMİ
5 aydır cari fazla veriyoruz
Korona karantinası bitti

Korona
karantinası bitti

​Çin'den tahliye edilen 42 kişi taburcu edildi.
Ucuzavermeyin uyarısı

Ucuza
vermeyin uyarısı

​Korona virüs elektronik ürünleri de vurdu.
Sahte ilanlaaidat dolandırıcılığı

Sahte ilanla
aidat dolandırıcılığı

Kullanıcı bilgilerinizi ve şifrenizi ele geçiriyorlar.
'MİT kumpası' <br>soruşturması tamamlandı

'MİT kumpası'
soruşturması tamamlandı

34 şüpheli için istenen cezalar belli oldu.
300 bin kişi<br>Maliye kıskacında

300 bin kişi
Maliye kıskacında

​3'den fazla ilan çıkarak galeri gibi çalışıyorlar.
Kandil vuruldu

Kandil vuruldu

​Hava operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığı <br>harekete geçirdi

Bakanlığı
harekete geçirdi

Varank'ın gönderdiği heyet Tekirdağlı usta ile görüştü.
Ocakta<br>yüzde 55 arttı

Ocakta
yüzde 55 arttı

​Faizler düştü konut satışları yükselişe geçti.

Dün Çanakkale bugün Keşmir

Dün Çanakkale bugün Keşmir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da konuştu.

63 Esed rejimi unsuru etkisizleştirildi

63 Esed rejimi unsuru etkisizleştirildi

MSB çeşitli kaynaklardan teyit ettiği bilgiyi duyurdu.
27 ilde okullar tatil

27 ilde okullar tatil

Bazı kentlerde eğitime ara verildi.
39 milyon<br> liralık çiçek

39 milyon
liralık çiçek

Türkiye pastadaki payını her geçen yıl artırıyor.
HDP'li vekilden skandal sözler

HDP'li vekilden skandal sözler

​Meclisten çıkarma cezası verildi sözleri tutanaktan silindi.
Ligi provoke edecekler

Ligi provoke edecekler

Cüneyt Çakır atamasıyla ilgili çarpıcı iddia.
29 saattir söndürülemedi

29 saattir söndürülemedi

​Adana'da fabrika yangınında ikinci gün.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.