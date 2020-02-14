2019'da 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Aralık ayı ödemeler Dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, 2018 yılının Aralık ayına göre 1 milyar 731 milyon dolar artarak 2 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 2019 yılının on iki aylık döneminde cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 89 milyon dolar artarak 3 milyar 402 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 93 milyon dolar artarak 1 milyar 87 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

EKONOMİ Cari fazla seriye bağladı

Seyahat gelirleri arttı

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 1 milyar 454 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının Aralık ayına göre 214 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 112 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının Aralık ayına göre 75 milyon dolar artarak 955 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 165 milyon dolar artarak 291 milyon dolara yükseldi.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 281 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 871 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 89 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 12 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 206 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti.