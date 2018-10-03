Ekonomi 2019da 465 fuara izin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019’da 465 fuara izin

Türkiye önümüzdeki yıl 465 fuara ev sahipliği yapacak. 128’i uluslararası olmak üzere düzenlenecek fuarların 211’i İstanbul’da düzenlenecek. İstanbul’daki fuar sayısı bir önceki yıla göre düşerken, Anadolu kentlerinde düzenlenecek fuar sayısında artış olması dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOBB fuar takvimini her yıl düzenli olarak duyuruyor.
TOBB fuar takvimini her yıl düzenli olarak duyuruyor.

Türkiye’de 2019 yılında 465 fuar organize edilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından önümüzdeki yıl 128’i uluslararası olmak üzere 465 fuarın yapılmasına izin verildi.? TOBB; Türkiye’de düzenlenecek fuarların etkin ve kapsamlı biçimde tanıtılması ve yıl boyunca kullanılabilecek bir bilgi kaynağına duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla hazırladığı fuar takvimini her yıl düzenli olarak duyuruyor.

EN YOĞUN MEVSİMLER İLK VE SONBAHAR AYLARI

TOBB’un açıkladığı 2019 Yılı Fuar Takvimi’ne göre; önümüzdeki yıl en yoğun fuar programı ilkbahar ve sonbahar aylarında olacak. Şubat’ta 62, Mart’ta 67, Nisan’da 76 fuar gerçekleştirilecekken, Eylül’de 38, Ekim’de 76, Kasım ayında da 54 fuar düzenlenecek. 128’i uluslararası olmak üzere düzenlenecek fuarların 211’i İstanbul’da düzenlenecek. İstanbul’u 43 fuarla İzmir, 28 fuarla Ankara, 23 fuarla Bursa, 20 fuarla Antalya, 15 fuarla Adana ve 12 fuarla Konya takip edecek.

TARIM İLK SIRADA

İstanbul’daki fuar sayısı bir önceki yıla göre düşerken, Anadolu kentlerinde düzenlenecek fuar sayısında artış olması dikkat çekiyor. Bu yıl 39 olması beklenen aylık fuar sayısının önümüzdeki yıl 35’e düşmesi bekleniyor. 2019 fuarlarında öne çıkan ilk beş sektör ise Tarım ve Hayvancılık (59), İnşaat Malzemeleri ve İklimlendirme (31), Gıda (26), Mobilya (19), Kitap ve Süreli Yayınlar (19) olarak sıralandı. Geçen yıl duyurusu yapılan 2018 Yılı Fuar Takvimi’ne göre ise bu yıl düzenlenmesi planlanan fuar sayısı 474 olarak duyurulmuştu. Bu yılki fuarların 123’ü uluslararası çapta olacak.

REKLAM

TARSİM’den tekno atılım
EKONOMİ
TARSİM’den tekno atılım

Girişimciliğe gençlik aşısı
EKONOMİ
Girişimciliğe gençlik aşısı

79 yıllık rekor

79 yıllık rekor

Ege'de eylül ayında yapılan ihracat yüzde 20 arttı.
Vatikan'ın istismar örtbası

Vatikan'ın istismar örtbası

Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarcıları halen papazlık yapıyor.
Göz kamaştırıyor

Göz kamaştırıyor

Cengiz Ünder, Devler Ligi'nde geceye damga vurdu.
Atatürk büstünü çaldılar

Atatürk büstünü çaldılar

​Anında yeni büst temin edildi.
ABD askerleri eğitim için Türkiye'de

ABD askerleri eğitim için Türkiye'de

Bakanlıktan 'Münbiç'te ortak devriye' açıklaması.
Cezaları onandı

Cezaları onandı

'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmişti.
Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu

Berhem Salih, meclisteki ikinci tur oylamasında 219 oy aldı.

Af düzenlemesi tamamlanmadı

Af düzenlemesi tamamlanmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kişisel cezalara karışılmasına karşı...
Tezkere uzatıldı

Tezkere uzatıldı

TBMM, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti için TSK'ya yetki verdi.
Sadece 'Hello'ya vatandaşlık yok

Sadece 'Hello'ya vatandaşlık yok

İngiltere vatandaşı olmak isteyene yeni kriterler getirildi.
Milli kültürsanat hamlesi

Milli kültürsanat hamlesi

​İstanbul'da Kültür Sanat Sezonu ünlü isimlerin katılımıyla açıldı.
Bakırköy'de dehşet anları

Bakırköy'de dehşet anları

​Aracını yayaların üzerine süren sürücü yakalandı.
Avrupa'da 2050 korkusu

Avrupa'da 2050 korkusu

Kendi araştırma şirketleri diyor ki: Avrupa müslümanlaşacak.
Gazze 12 yaşındaki şehidine ağlıyor

Gazze 12 yaşındaki şehidine ağlıyor

Katil İsrail kan döküyor ve zulmediyor.
Çok kan dökülecek

Çok kan dökülecek

Çin ile ABD arasındaki savaşa ilişkin çarpıcı tespit.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.