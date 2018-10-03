2019’da 465 fuara izin

Türkiye’de 2019 yılında 465 fuar organize edilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından önümüzdeki yıl 128’i uluslararası olmak üzere 465 fuarın yapılmasına izin verildi.? TOBB; Türkiye’de düzenlenecek fuarların etkin ve kapsamlı biçimde tanıtılması ve yıl boyunca kullanılabilecek bir bilgi kaynağına duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla hazırladığı fuar takvimini her yıl düzenli olarak duyuruyor.

EN YOĞUN MEVSİMLER İLK VE SONBAHAR AYLARI

TOBB’un açıkladığı 2019 Yılı Fuar Takvimi’ne göre; önümüzdeki yıl en yoğun fuar programı ilkbahar ve sonbahar aylarında olacak. Şubat’ta 62, Mart’ta 67, Nisan’da 76 fuar gerçekleştirilecekken, Eylül’de 38, Ekim’de 76, Kasım ayında da 54 fuar düzenlenecek. 128’i uluslararası olmak üzere düzenlenecek fuarların 211’i İstanbul’da düzenlenecek. İstanbul’u 43 fuarla İzmir, 28 fuarla Ankara, 23 fuarla Bursa, 20 fuarla Antalya, 15 fuarla Adana ve 12 fuarla Konya takip edecek.

TARIM İLK SIRADA

İstanbul’daki fuar sayısı bir önceki yıla göre düşerken, Anadolu kentlerinde düzenlenecek fuar sayısında artış olması dikkat çekiyor. Bu yıl 39 olması beklenen aylık fuar sayısının önümüzdeki yıl 35’e düşmesi bekleniyor. 2019 fuarlarında öne çıkan ilk beş sektör ise Tarım ve Hayvancılık (59), İnşaat Malzemeleri ve İklimlendirme (31), Gıda (26), Mobilya (19), Kitap ve Süreli Yayınlar (19) olarak sıralandı. Geçen yıl duyurusu yapılan 2018 Yılı Fuar Takvimi’ne göre ise bu yıl düzenlenmesi planlanan fuar sayısı 474 olarak duyurulmuştu. Bu yılki fuarların 123’ü uluslararası çapta olacak.

REKLAM

EKONOMİ TARSİM’den tekno atılım