Ekonomi 2019da büyümeye devam ederiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019’da büyümeye devam ederiz

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiyenin 2019’da pozitif büyüyeceğini söyledi. Kaan, “Büyük bir pazar olan Türkiye’nin, içinden geçtiği dengelenme sürecine karşın, 2019’da büyüme performansını sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk ekonomisi 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü.
Türk ekonomisi 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin 2018 yılındaki ekonomi performansı ve 2019 yılı öngörülerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2 büyüyen Türkiye ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyerek güçlü büyüme performansını sürdürdüğünü anımsattı.

YÜZDE 4,5 BÜYÜRÜZ

Bu dönemde tüketim ve yatırım harcamalarının GSYİH büyümesine yaptığı katkının beklentilere paralel gerçekleştiğini, dikkatleri çeken noktanın ise net ihracatın katkısı olduğunu belirten Kaan, "Geride bırakmış olduğumuz üçüncü çeyrekte ve içinde bulunduğumuz dördüncü çeyrekte ekonomik aktivitede gözlenen yavaşlamaya karşın, net dış talepten alınan destekle birlikte yıl sonu büyüme oranının yüzde 4 ile yüzde 4,5 bandında olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Kaan

ENFLASYONDA GERİLEME SÜRECEK

Kaan, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında dış ticaret açığında gözlenen daralmanın daha da belirgin hale gelmesinin, net ihracatın büyümeye katkısının yılın 3’üncü ve 4’üncü döneminde de sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti: "Dış ticaret açığındaki daralmanın etkisiyle cari işlemler dengesi de ağustos ve eylül aylarında fazla vermiş oldu. Ayrıca ağustos ayında yaşanan kur manipülasyonunun nedeniyle piyasalarda oluşan belirsizlik dönemini fırsat bilip fiyatlarını makul seviyelerin çok üzerinde artıran bazı fırsatçıların etkisiyle, enflasyon oranı hızlı bir şekilde artış kaydetmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon oranında başlayan gerileme sürecinin önümüzdeki aylarda da süreceğini öngörüyoruz."

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TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BÜYÜKLÜKTE BİR PAZAR

Abdurrahman Kaan, yatırımlar için oldukça elverişli demografik yapısı, genç nüfusu ve yeni ekonomi için gereken faaliyetlere açılan alanlarıyla oldukça büyük bir pazar olan Türkiye’nin, içinden geçmekte olduğu dengelenme sürecine karşın, 2019 yılında da pozitif büyüme performansını sürdüreceğine inandıklarını bildirdi.

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