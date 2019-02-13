Ekonomi 2019da hedef yeni pazarlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019’da hedef yeni pazarlar

Ticaret savaşları ve ithalat vergileriyle baltalanan Türk çelik sektörü, kaybını yeni pazarlara açılarak giderirken, 2018 sonunda hem miktar bazında hem değer bazında ihracatını geliştirdi. Zor bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, “İhracatta yeni pazarları hedefliyoruz” dedi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk çelik sektörü, korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2018 yılını ihracatta büyük bir başarı ile tamamladı. Sektör ihracatı miktar bazında yüzde 20,8 artışla 21,4 milyon tona yükselirken, değer bazındaki ihracat ise yüzde 36,1 artışla 15,6 milyar dolara ulaştı. Çelik sektöründe ve ihracatta yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, Amerika pazarındaki düşüşü Asya ile telafi ettiklerini belirterek, 2019 için hedefin ise yeni pazarlar olduğunu söyledi.

Adnan Aslan

KAYIPLAR TELAFİ EDİLDİ

  • Aslan, ABD’nin Türk çeliğine getirdiği ek vergilerle ilgili olarak ise “Temmuz ayında Trump’ın bir tweeti ile gelen ek vergi bir bakmışsınız yine bir gece atılan tweetle bitebilir. Türk çelik sektörü o kadar dinamik bir sektör ki, Trump gece tweet atsın sabahına bizim sanayicilerimiz rekabetçi fiyatlarla satış yapar” dedi.

Adnan Aslan Türk çelik sektörünün bazı pazarlarda düşüş yaşasa da gerek kalitesi gerekse de rekabetçi fiyatları sayesinde kendisine yeni pazarlar bulduğunu ve bazı mevcut pazarlarda da ciddi bir büyüme sağladığını söyledi. Yeni pazarlarla kayıpları telafi ettiklerini vurgulayan Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: “2018 zorlu bir yıl olmasına karşın özellikle Asya pazarından Türk çeliğine ciddi bir ilgi oldu. 2018 yılında Asya pazarına miktarda yüzde 34,8 artışla 1,7 milyon tonluk ve değerde 51,2 artışla 961 milyon dolarlık çelik ihraç ettik. Yeni pazarlara ulaştık. Türkiye’nin çelikte ton başına ortalama birim fiyatı ise yüzde 12,7 artışla 645 dolardan 727 dolara çıktı.”

KORUMACILIK SÜRERSE İHRACAT DÜŞEBİLİR

2019 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Aslan, korumacılık trendinin devam etmesinin yanı sıra Çin’in de yeniden agresif ihracat politikasına yönelecek olmasının özellikle ilk yarıda ihracatçıları zorlayabileceğini belirtti. Bu sene ihracatın 2018 yılı seviyesine ulaşamayabileceğini belirten Aslan, 15-16 milyon ton seviyesine gerileyebileceğine dikkat çekti. İhracatta yaşanabilecek olası bir gerilemenin etkilerini en aza indirebilmek için çalıştıklarını aktaran Aslan, Türkiye’nin kaliteli ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunabildiğini ve bu durumun ihracatta önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

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  • EK VERGİLER BİR TWEET İLE BİTEBİLİR
  • Adnan Aslan, ABD vergilerinin her an kalkabileceği yönünde de bir beklentileri olduğunun altını çizdi. Aslan,”Temmuz ayında Trump’ın bir tweeti ile gelen ek vergi bir bakmışsınız yine bir gece atılan tweetle bitebilir. Türk çelik sektörü o kadar dinamik bir sektör ki, Trump gece tweet atsın sabahına bizim sanayicilerimiz rekabetçi fiyatlarla satış yapar” diye konuştu.
  • İhracatta Çin etkisi belirleyici olacak
  • Çin’in piyasanın en önemli oyuncusu olduğuna dikkat çeken Aslan, 2018’de iç piyasadaki talep nedeniyle Çin’in 900 milyon tonluk üretime karşın 75 milyon ton ihracat yaptığını söyledi. Aslan, “İç piyasada daralma sürer ve ihracata verirlerse küresel sıkıntı olur. 100 milyon tonun üzerindeki ihracat tehlike yaratır” dedi. ABD etkisinden dolayı hızla Uzakdoğu’ya yöneldiklerini ve ciddi bir başarı elde ettiğini kaydeden Aslan, “Ancak Çin etkisi nedeniyle özellikle Singapur ve Hong Kong gibi pazarlarda biraz daha zorlanabiliriz. Ayrıca Hindistan, Katar ve Suudi Arabistan da bölgeye ihracat yapıyor ve ciddi rakiplerimiz oldular” ifadelerini kullandı.

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