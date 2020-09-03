Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020 Ağustos ayı enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en fazla artan ve azalan iki ürünü

Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, ağustos ayı itibarıyla tüketici fiyatları yüzde 11,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,71 arttı. Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 25,17 ile salatalıkta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 19,63 ile erik oldu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürün salatalık oldu.
Foto/arşiv: Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürün salatalık oldu.

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 25,17 ile salatalıkta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 19,63 ile erik oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta fiyat artışında salatalığı yüzde 21,86 ile limon, yüzde 18,64 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 14,83 ile patlıcan, yüzde 14,65 ile mücevher (altın), yüzde 11,81 ile kabak, yüzde 8,45 ile şans oyunları, yüzde 7,60 ile fasulye, yüzde 5,75 ile sarımsak, yüzde 5,41 ile bira ve yüzde 5,05 ile kıvırcık oldu.

EN FAZLA ERİĞİN FİYATI DÜŞTÜ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,63 ile erikte gerçekleşti. Bunu yüzde 17,38 ile patates, yüzde 16,07 ile armut, yüzde 14,11 ile domates, yüzde 9,06 ile dolmalık biber, yüzde 8,46 ile üzüm, yüzde 7,49 ile kavun, yüzde 7,25 ile karpuz izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve bunların değişim oranları şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
Salatalık 25,17
Limon 21,86
Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar 18,64
Patlıcan 14,83
Mücevher (altın) 14,65
Kabak 11,81
Şans oyunları 8,45
Taze fasulye 7,60
Sarımsak 5,75
Bira 5,41
Kıvırcık 5,05
Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler 4,66
Muz 4,52
Margarin 4,08
Bulaşık makinesi 4,02
Tulum peyniri 3,49
Otel ücreti 3,32
Benzin 3,22
Nakliye ücreti (şehiriçi) 2,86
Motorin 2,60

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
Pijama (kadın için) -2,50
Etek -2,74
Elbise (çocuk için) -3,24
Ayakkabı (kadın için) -3,70
Gömlek (erkek için) -3,72
Elbise (kadın için) -3,75
Yurtiçi haftasonu turları -3,83
Terlik (kadın için) -4,91
Havuç -4,99
Tavuk eti -5,06
Tişört (erkek için) -5,64
Elma -6,58
Karpuz -7,25
Kavun -7,49
Üzüm -8,46
Dolmalık biber -9,06
Domates -14,11
Armut -16,07
Patates -17,38
Erik -19,63

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Abone Ol Google News
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​TÜİK merakla beklenen rakamları duyurdu.
Fransız asıllı bir Osmanlı zâbiti

Fransız asıllı
bir Osmanlı zâbiti

Avusturya ordularında Osmanlı'ya karşı savaştı.
Meiste yeni tahrik: Yunan cumhurbaşkanı adayı ziyaret edecek

Mücahit Pehlivan <br>hayatını kaybetti

Mücahit Pehlivan
hayatını kaybetti

​Yarın, İncek Mezarlığı'nda defnedilecek.
Üç ilde<br>dev operasyon

Üç ilde
dev operasyon

​Binden fazla asker, polis ve korucu katılıyor.

Kayınpeder<br>dehşet saçtı

Kayınpeder
dehşet saçtı

Kızını bıçaklayan ve camdan atmaya çalışan damadını öldürdü.
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

Sonuçlar, ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek.
Saçınız<br>bile ağrıyor!

Saçınız
bile ağrıyor!

​Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire uyardı..
Dört ilde<br>peş peşe çıktı

Dört ilde
peş peşe çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ben öldürmeseydim,<br>o beni öldürecekti

Ben öldürmeseydim,
o beni öldürecekti

Eşler arasında kavga kanlı bitti, kocasını pompalı tüfekle vurdu.
Bayıltana<br>kadar dövdü

Bayıltana
kadar dövdü

​Sinir krizi geçiren adam dehşet saçtı.
Bugün ve<br>yarın rekor kıracak

Bugün ve
yarın rekor kıracak

​Bakan Bekir Pakdemirli'den kritik uyarı..
Şımarık çocuk Yunanistan mafya kesildi

Şımarık çocuk Yunanistan mafya kesildi

Türk gazetecilerin fotoğraflarını ırkçı internet sitesinden paylaşarak hedef gösterdiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.