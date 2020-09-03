Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 25,17 ile salatalıkta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 19,63 ile erik oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta fiyat artışında salatalığı yüzde 21,86 ile limon, yüzde 18,64 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 14,83 ile patlıcan, yüzde 14,65 ile mücevher (altın), yüzde 11,81 ile kabak, yüzde 8,45 ile şans oyunları, yüzde 7,60 ile fasulye, yüzde 5,75 ile sarımsak, yüzde 5,41 ile bira ve yüzde 5,05 ile kıvırcık oldu.

EN FAZLA ERİĞİN FİYATI DÜŞTÜ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,63 ile erikte gerçekleşti. Bunu yüzde 17,38 ile patates, yüzde 16,07 ile armut, yüzde 14,11 ile domates, yüzde 9,06 ile dolmalık biber, yüzde 8,46 ile üzüm, yüzde 7,49 ile kavun, yüzde 7,25 ile karpuz izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve bunların değişim oranları şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

Salatalık 25,17

Limon 21,86

Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar 18,64

Patlıcan 14,83

Mücevher (altın) 14,65

Kabak 11,81

Şans oyunları 8,45

Taze fasulye 7,60

Sarımsak 5,75

Bira 5,41

Kıvırcık 5,05

Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler 4,66

Muz 4,52

Margarin 4,08

Bulaşık makinesi 4,02

Tulum peyniri 3,49

Otel ücreti 3,32

Benzin 3,22

Nakliye ücreti (şehiriçi) 2,86

Motorin 2,60

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Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

Pijama (kadın için) -2,50

Etek -2,74

Elbise (çocuk için) -3,24

Ayakkabı (kadın için) -3,70

Gömlek (erkek için) -3,72

Elbise (kadın için) -3,75

Yurtiçi haftasonu turları -3,83

Terlik (kadın için) -4,91

Havuç -4,99

Tavuk eti -5,06

Tişört (erkek için) -5,64

Elma -6,58

Karpuz -7,25

Kavun -7,49

Üzüm -8,46

Dolmalık biber -9,06

Domates -14,11

Armut -16,07

Patates -17,38

Erik -19,63