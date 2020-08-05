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Ekonomi 2020 bedelli askerlik ücreti değişti İşte yeni rakamlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020 bedelli askerlik ücreti değişti: İşte yeni rakamlar

Bedelli askerlik 2020 yılı Temmuz/Aralık dönemine ilişkin tutar belirlendi. Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 37 bin 70 liraya çıktı. Dövizle askerlik ise 5 bin 563 euro oldu.

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​Bedelli askerlik ücreti değişti.
​Bedelli askerlik ücreti değişti.

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 30 bin 70 lira olarak belirlendi.

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21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 30 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

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  • Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

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