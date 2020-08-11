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Ekonomi 2020 dul ve yetim aylığı ne kadar?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020 dul ve yetim aylığı ne kadar?

2020 dul ve yetim aylığı ne kadar?

Haziran ayı enflasyon verileri dul ve yetim aylıklarının da zamlanmasına neden oldu. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, dul ve yetim aylıklarına yapılan zam miktarı araştırılıyor. Temmuz ayında enflasyon oranı sadece emekli ve memurların aylıklarında değil, sosyal yardımların da artmasını sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 5.75’e yükseldi. Buna bağlı olarak sosyal yardımlarda da yani dul ve yetim aylıklarına yüzde 5,75 oranında zam yapılacak. Peki, 2020 dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Dul ve yetim aylığı 2020 zammı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)​ verilerine göre, 2020 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 5.75’e yükselince dul ve yetim aylıkları da aynı oranda yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)​ verilerine göre, 2020 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 5.75’e yükselince dul ve yetim aylıkları da aynı oranda yükseldi.

Yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere dul ve yetim aylığına zam yapılıyor. Haliyle SSK ve Bağ-Kur'dan alınan dul ve yetim aylığına yapılan zam oranları yakından takip ediliyor.

Zamlı ücretler TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre belirleniyor. Yani SSKve Bağ-Kur’dan dul ve yetim aylıkları alacak olanlar ödeme miktarını açıklanan enflasyon oranlarına göre öğreniyor.

Peki dul ve yetim aylığı zammı ne kadar? 2020 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

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Yetim aylığı ne kadar? Kimler yetim maaşı alabilir?

Dul ve yetim aylığı nedir?

Ölen kişinin ardından geri kalan kız, erkek ve eş için SGK tarafından yardım amaçlı bağlanan paraya yetim aylığı denir. Yetim aylığı alan kişilerin sigortalı işi olduğunda ilk primi ödenir ödenmez yetim aylığı ödeneği kesilmekte.

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Yetim aylığı almak için gerekli olan şartların yerine getirilmesi gerekli görülmekte.

Dul ve yetim aylığı almanın şartları neler?

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerinde Dul ve Yetim Aylık Yüzdeleri;

1-Dul eş yüzde 75

2-Dul eş yüzde 50 (Memur olan veya memur emekli aylığı alan dul eş)

3-Dul eş yüzde 60, bir çocuk yüzde 30

4-Dul eş yüzde 50, iki çocuk yüzde 25

5-Dul eş, üç ve daha fazla çocuk: Eş aylığın yarısını yüzde 50, çocuklarda kalan yarısını eşit paylaşmakta.

6-Tek çocuk yüzde 50,

7-İki çocuk yüzde 40

8-Üç ve daha fazla çocuk yüzde 100'ü geçmemek kaydıyla eşit paylaşmakta.

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Dul ve yetim aylığı nasıl belirlenir?

Yetim aylığının hangi kanun hükümlerine göre bağlanacağı, ölen kişinin ölüm tarihine göre belirlenmekte. Buna göre, 1 Ekim 2008’den önce ölen kişilerin hak sahiplerine 1 Ekim 2008’den önce yürürlükte bulunan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yetim aylığı bağlanacak. 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008’den sonra ölen kişilerin hak sahiplerine ise, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yetim aylığı bağlanmakta.

En düşük dul ve yetim aylığı tutarı 390 TL oldu.

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2020 dul aylığı ve yetim maaşı ne kadar?

Enflasyon artışına bağlı olarak 6 ayda bir artan dul ve yetim aylıklarına bu yılın ikinci altı aylık enflasyon oranına göre, yani yüzde 5,75 oranında zam yapıldı.

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Açıklanan enflasyon oranına göre, en düşük dul ve yetim aylığı tutarı 390 TL, en yüksek dul ve yetim aylığının bağlanan maaşa göre 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

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