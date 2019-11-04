Ekonomi 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazetede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

'2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

Haber Merkezi AA
'2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı.
'2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi.

Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

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