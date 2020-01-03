2020’de hedef çift haneli büyüme

Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, 2020’de de çift haneli büyüme performanslarını devam ettirmeyi planladıklarını belirterek, “2019’u çift haneli büyüme ve 65 milyar lirayı aşan bir ciroyla kapatıyoruz. Başta atıştırmalık olmak üzere gıda ve perakende işlerimiz odağımızda kalmaya devam edecek” dedi. Türkiye ekonomisi ve holding açısından 2019’da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Tütüncü, 2020’den beklentilerini de paylaştı. Yollarına 300’den fazla markayla devam ettiklerini anlatan Tütüncü, gıda ve gıda dışı alanda bu kadar geniş ürün portföyüne sahip tek Türk şirketi olduklarını söyledi. Tütüncü, 130’dan fazla ülkede 300’ün üzerinde marka, 65 bin çalışan, 5 bin 200 tedarikçi, 2 bin 900 çiftçi ve 400 distribütörle faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, dünya geneline yayılmış 68 fabrikaya sahip olduklarını, bunun 45’inin Türkiye’de bulunduğunu ifade etti.

Mehmet Tütüncü

İŞİMİZE ODAKLANACAĞIZ

Şirket olarak 2020’de ana işlerine yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Mehmet Tütüncü, organik büyümeye odaklandıklarını aktardı. Tütüncü, atıştırmalık işinde 2020’de global rekabette güç kazanmaya devam edeceklerini vurgularken, “Türkiye, İngiltere, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri en büyük pazarlarımız olmaya devam edecek” diye konuştu. Geçen yıl alınan tedbirlerle 2020’de Türkiye’de ekonomiye ilişkin beklentilerin pozitif olacağını da belirten Tütüncü, “Türkiye’nin gelecek dönem kalkınma planlarının ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırması için tüm kesimlere büyük görevler düşüyor” ifadesini kullandı.

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AR-GE BÜYÜMEYE OLUMLU YANSIYOR

Mehmet Tütüncü, bugün Türkiye’de 5, dünyada ise 8 Ar-Ge merkezine sahip olduklarına işaret ederek, inovatif yaklaşımlarla ürün portföylerini canlı tuttuklarını, tüketicilerin beklentilerine göre karar aldıklarını vurguladı. Türkiye’deki fabrikalarında ürettikleri Godiva ve McVitie’s ürünlerini tüm dünyaya ihraç ettiklerinden bahseden Tütüncü, “Bu doğrultuda, ilerleyen yıllarda Türkiye’yi daha güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Türkiye’deki verimlilik çalışmalarının maliyet avantajı sağladığını belirten Tütüncü, “Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlar da büyümemize katkı sağlıyor. Diğer taraftan Godiva Amerika’da yeni kafe konseptiyle faaliyet gösteriyor. 2020’de yeni coğrafyalara açılarak kafelerin sayısını artırmayı, önümüzdeki 6 yılda tüm dünya genelinde 2 bin kafeye ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

Dijital dönüşüm adımı atılıyor

Gıda dışı işlerini yöneten girişim sermayesi şirketleri Gözde Girişim’in, portföyünde bulunan şirketlerin karlı bir şekilde büyümelerini sağlayacak çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Mehmet Tütüncü, Gözde Girişim’in, satışların yanı sıra maliyet azaltıcı süreç iyileştirmeleriyle karlılığı artırmayı hedeflediğini ifade etti. Tütüncü, Yıldız Holding olarak odaklarında bulunan dijital dönüşümü, tedarik zincirinden tüketiciye kadar uzanan uçtan uca bir yaklaşımla ele aldıklarını belirterek, “Halihazırda grubumuz bünyesinde oluşturulan dijital kurul sayesinde, Yıldız Holding ve tüm iştiraklerinin dijital dönüşüm programlarını yakından izliyor, iş süreçlerimizin yalınlaştırılarak dijitalleştirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca yeni iş modellerine de yatırım yapıyoruz” diye konuştu.

ŞOK market 7 bin mağazaya ulaştı

Fotoğraf: Arşiv

Mehmet Tütüncü, 2020’de Kerevitaş olarak taze dondurulmuş gıda-konserve ve yağ iş birimleriyle her iki pazardaki güçlü liderliklerini sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi. ŞOK Marketler tarafındaki gelişmelerden de bahseden Tütüncü, şunaları söyledi: “ŞOK Marketler yılın dokuz ayında 639 yeni mağaza açarak 7 bin mağazaya ulaşırken, 3 binin üzerinde kişiye istihdam sağladı. 2019’da açtığımız mağaza sayısının 800’ün üzerinde olmasını öngörüyoruz. Türkiye organize toptan ticaret sektörünün 69 ildeki 174 mağazasıyla en büyük ve yaygın markası Bizim Toptan Satış Mağazaları, gelişmiş Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamaları ve beraberinde devam eden toplam müşteri sayısındaki artış, güçlü sonuçların temelini oluşturdu.”