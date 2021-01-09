Ekonomi Araç sahipleri dikkat Cezası 2 bin 67 lira oldu
OTOMOTİV

2021 yılı egzoz emisyon ölçümü cezaları belli oldu

Araç sahipleri dikkat: Cezası 2 bin 67 lira oldu

Egzoz emisyon ölçümlerinin ücretleri ve ölçüm yaptırmayanlar ile emisyon değerleri standartların üzerinde olan araçların sahiplerine uygulanan ceza miktarı artırıldı. Egzoz emisyon ölçüm ücreti 90 lira olurken, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine uygulanan 1895 liralık idari ceza ise 2 bin 67 liraya çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetiminde 81 ilde gerçekleştirilen egzoz emisyon ölçümlerinin ücretleri ve ölçüm yaptırmayanlar ile emisyon değerleri standartların üzerinde olan araçların sahiplerine uygulanan ceza rakamları yenilendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu kirlilik, kentsel hava kirliliğinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Egzoz emisyon ölçümü bulunmayan ve standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıtlar, insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor.

Egzoz gazındaki kirletici maddeler insanlarda akciğer, kalp ve solunum yolu hastalıklarına neden olurken, alerji hastaları, yaşlılar ve çocuklar en büyük risk grubunda bulunuyor.

  • Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının yol açtığı kirlilik, hayvan, bitki ve cansız varlıklar üzerinde de olumsuz etki yaratıyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 24 milyon 64 bin 532 araç bulunuyor. Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde 81 ilde yer alan istasyonlarda yapılıyor.

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Geçen yıl 9 milyon 371 bin 637 aracın egzoz emisyon ölçümü yapıldı

Bakanlık bu kapsamda geçen yıl ülke genelinde 9 milyon 371 bin 637 aracın egzoz emisyon ölçümünü gerçekleştirdi.

Ölçüm yaptırmayanlara ve emisyon değerleri standartların üzerinde olan araçların sahiplerine ise para cezası uygulanıyor.

Bakanlık, geçen yıl egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan veya standartlara aykırı emisyona yol açan motorlu taşıtların sahiplerine toplam 4 milyon 808 bin 726 lira idari ceza verdi.

En çok ceza Ankara, Hatay, Adıyaman, Uşak ve Niğde'de kesildi.

Egzoz emisyon ölçüm ücreti 90 lira oldu

Yeni yılla egzoz emisyon ölçüm ücretleri arttı. Geçen yıl yapılan her ölçümden 80 lira alınırken, bu sene ücret 90 lira olarak uygulanacak.

Ayrıca yeni yılla 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan ya da ölçümlerde emisyon değerleri standartlardan yüksek çıkan araçların sahiplerine uygulanacak ceza miktarı artırıldı.

Ölçüm yaptırmayanlara kesilecek ceza oranı

Bu kapsamda, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine uygulanan 1895 liralık idari ceza 2 bin 67, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıtların sahipleri için kesilen 3 bin 791 liralık ceza da 4 bin 136 lira olarak belirlendi.

  • Belirlenen usul ve esaslara aykırı ölçüm yapan istasyonlara 8 bin 272, yetki belgesi olmadan ölçüm yapan, sahte belge düzenleyenlere de 16 bin 547 lira ceza kesilecek.

İkinci el araçta 2020'nin en çok satılan 10 markası belli oldu
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İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 2 milyon 53 bin 55 adet satış gerçekleşti.
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2019 yılında 1 milyon 771 bin 257 adetlik satış yapılmıştı. Böylece satışlarda 2019'a göre yüzde 16 artış kaydedildi. İkinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı 17 olarak belirlendi
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İkinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı 17 olarak belirlendi
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2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası Türkiye'de yatırım kararından vazgeçen Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) oldu.
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Türkiye'de herhangi bir üretim tesisi bulunmayan VW markalı araç satışı 304 bin 780 adet olurken, VW'nin ikinci el online satışlarda pazar payı yüzde 15 olarak belirlendi.
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Volkswagen’i sırasıyla, 266 bin 31 adetle Renault,
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207 bin 490 adetle Ford,
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191 bin 826 adetle Fiat,
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122 bin 62 adetle Opel,
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108 bin 63 adetle BMW,
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105 bin 283 adetle Mercedes-Benz,
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104 bin 245 adetle Hyundai,
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95 bin 541 adetle Peugeot
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74 bin 619 adetle Toyota izledi.
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2020 yılında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 87 bin 105 satışla ilk sırada yer aldı.
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Satışlarda, Renault'nun Clio modeli 70 bin 479 adetle ikinci, Ford'un Focus modeli 65 bin 672 adetle üçüncü, Renault Megane 62 bin 82 adetle dördüncü ve Opel Astra da 57 bin 795 adetle beşinci sırada yer aldı.
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Ardından 54 bin 422 adetle Renault Fluence, 48 bin 905 adetle Toyota Corolla, 42 bin 243 adetle VW Golf, 41 bin 635 adetle Renault Symbol ve 40 bin 622 adetle de VW Polo sıralandı.
İkinci el araçta 2020'nin en çok satılan 10 markası belli oldu
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu. İşte sırasıyla 2020 yılında en fazla satılan ikinci el otomobil markaları..
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