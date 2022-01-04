​2022 hem risk hem fırsat yılı: Z Raporu bayilerde

Ekonomi dergisi Z Raporu’nun yeni yıl özel sayısının kapağı “Ekonomide Riskler ve Fırsatlar” başlığını taşıyor. Derginin yeni sayısı gazete bayii ve seçkin kitabevlerinde yerini aldı. Ekonominin bel kemiği sektörler son iki yılı, pandemi koşulları altında oldukça sıkıntılı geçirdi. Her biri olağanüstü durumlara hızlı refleks gösterip toparlanma başarısı gösterseler de 2020’den bu yana üst üste gelen sert dalgalara dayanmak çok kolay olmadı.

RİSKLERE RAĞMEN SEKTÖRLER 2022 YILINDAN UMUTLU

Kovid-19 kaynaklı pandeminin küresel arz talep dengesini bozması ve aşırı iklim olayları bugünkü hammadde ve enerji krizinin dolayısıyla da fiyat artışlarının en büyük nedenleri oldu. Enerji fiyatları hızla artışa geçti, üretim ve ihracat üzerine yükler getirdi. Zincirleme sorunlara rağmen kimi sektörler yılın ilk yarısında zorluklar yaşayacağını ifade etmelerine rağmen, hemen hemen bütün sektörler, 2022 yılına umutlu giriyor; pandemiyle oluşan tedarik zincirindeki değişimi Türk ekonomisi lehine çevirme hedefinde buluşuyor. Ekonomiyi sürükleyen sektörler; küresel piyasaları iyi takip ediyor, riskleri görüyor ve bunları dikkate alarak; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat çalışmalarında 2021’de gerçekleşen hedeflerden çok daha büyük hedefler gözetiyor.

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2022’NİN RİSK HARİTASI

2022’nin, pandeminin neden olduğu dengesizliklerin büyük olasılıkla çözülmeye başlayacağı ve iş döngüsünün normale döndüğü kritik bir yıl olması bekleniyor. Z Raporu bu öngörüyü, “2022’nin Risk Haritası” çalışmasında ortaya koydu. Devam eden pandemi gölgesinde normalleşmeye çalışan küresel ekonomide, yeni yılla beraber iyimserlik hâkim olsa da, bu yıl dünyayı zorlayacak bazı riskler de mevcut. Bu risklerin neler olduğu “2022’nin Risk Haritası”nda detaylı olarak yer alıyor.

2022’DE BİZİ NELER BEKLİYOR?

Z Raporu’nda her ay makro görünümü değerlendiren Doç. Dr. M. Levent Yılmaz, bu kez gelecek yıla ilişkin beklentileri verilere dayalı olarak analiz etti. Doç. Dr. Yılmaz’a göre; dünya ekonomisi için 2021 yılının iyi geçtiğini söylemek pek mümkün değil. Ancak yine de Kovid19 pandemisinin başladığı 2020 yılına görece daha iyi bir yıldı. Peki 2022 nasıl bir yıl olacak? Levent Yılmaz yazısında buna cevap olarak “Açıkçası 2022’deki risklerin 2021’den çok daha fazla olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani aslında 2021 yılı 2022’den daha iyi bir yıl olmuş olabilir. Zira takvim dönmüş olmasına rağmen 2021’den de pek çok riski 2022’ye taşıdık” diyor.

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PAZARLAMADA METAVERSE VE İNOVASYON

Yalnızca ülkemizde değil, dünyada pazarlama ve iletişim sektörü pandemiden oldukça etkilendi ve tüm stratejilerini bu odak çerçevesinde kurmaya başladı. 2021 yılı normalleşme adımlarıyla beraber iletişim dilimizin de çok hızlı değişime uğradığı bir yıl oldu. Bir yandan pandemi devam ederken diğer yandan gündemimiz kripto paralar, metaverse, insansı robotlar ve web 5.0 oldu. İşletmeciler için referans olan bilgilerin yer aldığı Z Raporu, yeni yılın ilk sayısında yeni mecraları sayfalarında değerlendirmeyi sürdürdü.

Z Raporu yazarları yeni yılı yorumluyor

Z Raporu’nun yazar kadrosu ekonomi gündemine damga vurmayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Prof. Dr. Ömer Bolat, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Doç. Dr. Kadir Tuna, İbrahim Acar, Dr. Mehmet Akif Soysal, Dr. Mamdouh G. Salameh, Prof. Dr. ObiyathullaIsmathBacha, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano ve ShuriahNiazi yurt ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirirken; Dr. Mustafa Özel, Simyacı’nın yönetim felsefesini yazdı, analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.