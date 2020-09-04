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Ekonomi Enerjide bir üst lige Z Raporu eylül sayısı bayilerde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerjide bir üst lige: Z Raporu eylül sayısı bayilerde

Aylık ekonomi dergisi Z Raporu’nun Ekim sayısının kapak dosyası, Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin detaylarına odaklanıyor. Dev keşfin; petrol ve doğalgaz ihtiyacı için her yıl 45 milyar dolar ödeme yapan Türkiye’yi enerjide bir üst lige taşıyacağına dikkat çekildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
&quot;Z Raporu&quot; eylül sayısı bayilerde
"Z Raporu" eylül sayısı bayilerde

Kendi öz kaynaklarına yönelerek milli enerji ve maden politikasını ortaya koyan Türkiye, Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz ile uluslararası enerji piyasasında ezber bozmaya hazırlanıyor. Keşif, aylık ekonomi dergisi Z Raporu’nun Eylül sayısında ‘Karadeniz’de Büyük Doğalgaz Keşfi’ başlığıyla inceleniyor.

ENERJİDE TÜRKİYE’Yİ ÜST LİGE TAŞIYOR

Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, Fatih derin sondaj gemisi, Yavuz ve Oruç Reis gemileri Türkiye'yi uluslararası enerji rekabetinde bir üst lige taşıyor. Türkiye, 2026'ya kadar yeni rezervler keşfetmesi durumunda doğal gaz alım anlaşmalarını yenilemeyeceği gibi, dışarıdan ithal ettiği doğal gaz miktarını da ciddi miktarda düşürmüş olacak. Karadeniz’de keşfedilen büyük doğal gaz rezervi, petrol ve doğal gaz ihtiyacı için her yıl 45 milyar dolar civarında ödeme yapan Türkiye’yi olumlu yönde etkileyebilir. Tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı korona virüs tehdidi devam ederken, otoriter devlet olgusunun yeniden tarih sahnesinde yer alacağına yönelik yaygın bir kanaat var. Leviathan adlı eseriyle Batı siyaset felsefesinin rotasını çizen Thomas Hobbes’un ifade ettiği devlet, tarih sahnesine geri dönebilir mi? Z Raporu, ‘leviathan’ metaforu çerçevesine genişleyen devlet yapılarını incelemeye aldı. Sosyal refah devletinin zayıflatılmasıyla kapitalist devletin vatandaşları yarı yolda bıraktığına inanılması, otoriter devlet tartışmalarını da yeniden başlatabilir.

İslam dünyasında finans yılı: Z Raporu'nun ağustos sayısı bayilerde
EKONOMİ
İslam dünyasında finans yılı: Z Raporu'nun ağustos sayısı bayilerde

ABD-ÇİN TEKNOLOJİ SAVAŞINDA YENİ PERDE: TIKTOK EL DEĞİŞTİREBİLİR

Çinli TikTok’un ABD’li talipleri artmaya başladı. Microsoft ve Oracle talipli olarak ön plana çıkıyor. 2012’de kurulan ve yakın geçmişte 1 milyar indirmeye ulaşan TikTok’un sahibi ByteDance’ın piyasa değeri 100 milyar doları aşmış durumda. Olası bir satışı önemli kılan ise, Donald Trump’ın tutumu. Trump, uygulamayı ABD’de milli güvenliğe tehdit olarak görüyor. ABD-Çin teknoloji savaşının merkezine oturan TikTok’un satışı, yeni tartışmaları tetikleyecek nitelikte.

SEKTÖRLER İÇİN KORONA İLE MÜCADELE REHBERİ

Mayıs ayı ortalarında Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsünün yayılmasını önlemek için kapsamlı bir rehber hazırlandı. Çeşitli sektörler için hazırlanan rehbere daha sonra yenileri eklendi. Kovid-19 tedbirleri sonrası kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hazırlanan rehberler ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ adı altında tek başlıkta toplandı. Z Raporu pandemiye direnen 10 kritik sektörü mercek altına aldı.

GÜÇLÜ KALEMLER Z RAPORU’NDA

  • Z Raporu’nun eylül sayısında Prof. Dr. Ömer Bolat, Aşkın Baysal, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, İbrahim Acar, Dr. Mamdouh G. Salameh, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, gelişmeleri analiz ediyorlar. Dr. Mustafa Özel, Duâgû Vâiz ile Michael Dell’in yönetim anlayışlarını kaleme alırken, analist Cüneyt Paksoy piyasaları yorumladı.

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