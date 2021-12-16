Öğretmen maaşı 2022'de ne kadar olacak?

Öğretmen maaş zammı öğretmenlerin son günlerde en çok sorguladığı konulardan biri. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4.250 TL olarak belirlendi. 2022 yılında öğretmen maaş zammı ne kadar olacak? 2022 öğretmen maaş artışı kaç lira olacak? Memur maaşlarına yapılacak 2022 zammı öğretmen maaşlarını nasıl etkileyecek? İşte 2022 öğretmen maaş artışına ilişkin son bilgiler...
6. Dönem toplu sözleşmeleri ile memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Belirtilen bu zamlar enflasyon rakamlarının belli olması ile netleşiyor.
2022 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.
2021 Temmuz ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.205 TL idi. 2022 öğretmen zam oranlarına göre 202 yılının Ocak ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.553 TL olacak. 2022 yılı Temmuz Aralık döneminde ise maaşı 5941 TL'ye yükselecek.
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2023 yılında da tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de yüzde 8+yüzde 6 zam yapılacak. Bu zamlara göre 2023 Temmuz ayına kadar 6.417 TL, 2023 Temmuz ayından yıl sonuna kadar da 6.802 TL olacaktır.