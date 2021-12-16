Ekonomi Öğretmen maaşı 2022de ne kadar olacak?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Öğretmen maaşı 2022'de ne kadar olacak?

Öğretmen maaş zammı öğretmenlerin son günlerde en çok sorguladığı konulardan biri. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4.250 TL olarak belirlendi. 2022 yılında öğretmen maaş zammı ne kadar olacak? 2022 öğretmen maaş artışı kaç lira olacak? Memur maaşlarına yapılacak 2022 zammı öğretmen maaşlarını nasıl etkileyecek? İşte 2022 öğretmen maaş artışına ilişkin son bilgiler...

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2022 Öğretmen maaşları ne kadar olacak? Başöğretmen, uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç lira zam yapıldı?
Foto: Arşiv.

6. Dönem toplu sözleşmeleri ile memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Belirtilen bu zamlar enflasyon rakamlarının belli olması ile netleşiyor.

2022 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.

2021 Temmuz ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.205 TL idi. 2022 öğretmen zam oranlarına göre 202 yılının Ocak ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.553 TL olacak. 2022 yılı Temmuz Aralık döneminde ise maaşı 5941 TL'ye yükselecek.

2023 yılında da tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de yüzde 8+yüzde 6 zam yapılacak. Bu zamlara göre 2023 Temmuz ayına kadar 6.417 TL, 2023 Temmuz ayından yıl sonuna kadar da 6.802 TL olacaktır.

AGİ kaç para oldu: İşte 2022 AGİ ücretleri
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Günlerdir merakla beklenen asgari ücret açıklandı. Asgari ücretle birlikte yeni AGİ rakamları da belli oldu. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre değişiklik gösteriyor. Peki, AGİ kaç para, AGİ zammı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu ve detaylar...
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2022 AGİ KAÇ PARA OLDU?<br><br>Asgari ücret görüşmeleri sona erdi. Yeni asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruş brüt ise 5 bin 4 lira olarak belirlendi. 2022 asgari ücret tutarının belirlenmesinden sonra gözler AGİ'ye çevrildi. Kim kaç para AGİ alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi, değil mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve en düşük asgari ücret rakamı 4.250 liraya AGİ dahil olacak. Rakam; çalışan kişinin evli çocuksuz, evli çocuklu, bekar olup olmadığına göre değişkenlik gösterecek.
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İşte 2022 asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeni AGİ rakamları...
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Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ kaç TL?<br>Bekar çalışan 375 TL
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Evli eşi çalışmayan çocuksuz 450,36 TL
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Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 506,65 TL
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Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 562,95 TL
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Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 638 TL
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Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 675,54 TL
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Evli eşi çalışan ve çocuksuz 375 TL
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Evli eşi çalışan 1 çocuklu 431,59 TL
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Evli eşi çalışan 2 çocuklu 487,89 TL
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Evli eşi çalışan 3 çocuklu 562,95 TL
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Evli eşi çalışan 4 çocuklu 600,48 TL
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Evli eşi çalışan 5 çocuklu 638,01 TL
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AGİ nasıl hesaplanır?<br><br>“A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı 12) x %15”<br><br>AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;<br><br>İşçinin kendisi için %50<br><br>Çalışmayan eşi için %10<br><br>Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5<br><br>3. çocuk için %10<br><br>ve sonraki her çocuk için %5’idir.<br><br>Bu oranların toplamı %85'i geçemez.<br><br>Asgari ücret AGİ hesaplamaya misal verecek olursak, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. <br><br>AGİ hesap formülü; <br><br>Çocukların, 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerektiğini de hatırlatalım.
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Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?<br>Açılımı ‘asgari geçim indirimi’ olan AGİ, çalışanlara, kendileri haricinde bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için verilen indirimdir. 16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanların asgari geçimlerini sağlayacak miktarda para hesaplanır, bu miktar toplam gelirlerinden çıkarılıp vergiden muaf bırakılır. İşte bu AGİ'dir. Asgari Geçim İndirimi aylıktır.<br><br>Çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır.<br><br>Medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarlarda ödenir.<br><br>Asgari ücret arttıkça yıllık olarak AGİ de artar.
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Bu yıl vergi oranlarında yapılan değişiklik nedeniyle AGİ ücretleri de değişiklik gösterebilir.
AGİ kaç para oldu: İşte 2022 AGİ ücretleri
Milyonlarca kişinin beklediği Asgari ücret zam oranının belli olmasıyla 2022 AGİ zammı da netleşti. Evli, bekar ve çocuk sayısına göre değişen AGİ'nin 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Yeni rakamlar belli oldu. Peki 2022 AGİ kaç para oldu? Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ (Asgari geçim indirimi) ne kadar, kaç TL oldu? AGİ hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni rakamlar...

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