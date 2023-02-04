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Ekonomi

2022'de korunan alanlarda ziyaretçi rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce korunan alanlarda, ziyaretçi rekoru kırıldı. 48 milli park, 261 tabiat parkı ve 31 tabiat koruma alanını 2022 yılında 60 milyon 949 bin 167 kişi ziyaret etti. 

13:37 . 4/02/2023 Cumartesi
DHA
Korunan alanlarda ziyaretçi rekoru 

Korunan alanlarda ziyaretçi rekoru 

DKMP Genel Müdürlüğü'ne bağlı 48 milli park, 261 tabiat parkı ve 31 tabiat koruma alanını 2022 yılında 60 milyon 949 bin 167 kişi ziyaret etti. 2021 yılına göre 9 milyon 248 bin 955 ziyaretçi fazlasıyla bu rakam yeni rekor olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın da eklenmesiyle korunan alanların, son 5 yıldaki ziyaretçi sayısı 232 milyon 562 bin 593 oldu. 2022 yılında en çok ziyaret edilen korunan alan ise 9 milyon 14 bin 827 ziyaretçi ile Marmaris Milli Parkı oldu. Burayı 8 milyon 90 bin 472 ziyaretçi ile Beydağları Sahil Milli Parkı takip etti.

EN ÇOK ZİYARETÇİ MUĞLA'YA

Korunan alan bazında, 2022 yılında, en çok ziyaret edilen 5 il ise sırasıyla 10 milyon 200 bin ile Muğla, 9 milyon 458 bin ile Antalya, 8 milyon 256 bin ile Kocaeli, 3 milyon 817 bin ile Trabzon ve 3 milyon 499 bin ile Gaziantep oldu. Aynı dönemde en çok ziyaretçi sayısına ise temmuz, ağustos ve eylül aylarında ulaşıldı. Korunan alanlar temmuz ayında 10 milyon 441 bin, ağustos ayında 9 milyon 895 bin ve eylül ayında 7 milyon 399 bin ziyaretçi ağırladı. 2022 yılında, 6 milyon 535 bin 627 kişi, korunan alanlara konaklamalı ziyaret gerçekleştirdi. Bu sayı, 2021’de 3 milyon 128 bin 858 olmuştu. Türkiye’de halihazırda, aralarında 48 milli park, 261 tabiat parkı,113 tabiat anıtı, 31 tabiatı koruma alanı bulunan toplam alanı 3,4 hektarı bulan 643 korunan alan bulunuyor.

BAKAN KİRİŞCİ: GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ 

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, özellikle son 2 yılın pandeminin etkisinde geçmesiyle insanların tatil ve gezi alışkanlıklarında değişiklikler yaşandığını belirtti. Doğa ve açık alan aktivitelerini daha fazla tercih edenlerin, DKMP Genel Müdürlüğü’nün korunan alanlara yaptığı gerek günübirlik gerekse konaklama tesisleri ile tatilini doğada rahatça geçirebildiğini vurgulayan Bakan Kirişci, 
"Daha fazla sayıda vatandaşın tabiatla iç içe olmak için korunan alanları tercih ediyor olması bizleri sevindiriyor. Yılın her mevsiminde doğaseverlere pek çok güzelliği bir arada sunan korunan alanlar, kimi zaman insanları yeşile davet ediyor; kimi zaman yaban hayvanlarını gözleme imkanı sunuyor, kimi zamansa bembeyaz kar örtüsüyle el değmemiş doğayı keşfetme fırsatı veriyor. Bizler de bu alanları korumak ve daha da güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yatırımlarımızla korunan alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz"
dedi. 


#Muğla
#DKMP
#turizm
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2022'de korunan alanlarda ziyaretçi rekoru kırıldı
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