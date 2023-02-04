2022'de korunan alanlarda ziyaretçi rekoru kırıldı

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Korunan alanlarda ziyaretçi rekoru
DKMP Genel Müdürlüğü'ne bağlı 48 milli park, 261 tabiat parkı ve 31 tabiat koruma alanını 2022 yılında 60 milyon 949 bin 167 kişi ziyaret etti. 2021 yılına göre 9 milyon 248 bin 955 ziyaretçi fazlasıyla bu rakam yeni rekor olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın da eklenmesiyle korunan alanların, son 5 yıldaki ziyaretçi sayısı 232 milyon 562 bin 593 oldu. 2022 yılında en çok ziyaret edilen korunan alan ise 9 milyon 14 bin 827 ziyaretçi ile Marmaris Milli Parkı oldu. Burayı 8 milyon 90 bin 472 ziyaretçi ile Beydağları Sahil Milli Parkı takip etti.
Korunan alan bazında, 2022 yılında, en çok ziyaret edilen 5 il ise sırasıyla 10 milyon 200 bin ile Muğla, 9 milyon 458 bin ile Antalya, 8 milyon 256 bin ile Kocaeli, 3 milyon 817 bin ile Trabzon ve 3 milyon 499 bin ile Gaziantep oldu. Aynı dönemde en çok ziyaretçi sayısına ise temmuz, ağustos ve eylül aylarında ulaşıldı. Korunan alanlar temmuz ayında 10 milyon 441 bin, ağustos ayında 9 milyon 895 bin ve eylül ayında 7 milyon 399 bin ziyaretçi ağırladı. 2022 yılında, 6 milyon 535 bin 627 kişi, korunan alanlara konaklamalı ziyaret gerçekleştirdi. Bu sayı, 2021’de 3 milyon 128 bin 858 olmuştu. Türkiye’de halihazırda, aralarında 48 milli park, 261 tabiat parkı,113 tabiat anıtı, 31 tabiatı koruma alanı bulunan toplam alanı 3,4 hektarı bulan 643 korunan alan bulunuyor.