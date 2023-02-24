2023 yardım ve yatırım yılı olacak

Baz istasyonlarının riskli binalardan güçlendirilmiş yapılara kaydırılması, deprem bölgesindeki çalışmalar ve afetlere hazırlık politikaları da dahil olmak üzere Türk Telekom; 2023 yılı yatırımlarının önemli bölümünü yardım ve yenilemeye ayıracağını açıkladı. 2022’de 13 milyar 931 milyon liralık yatırım yapan şirket, 2023’e yönelik planlamasını 19 milyar lira civarında belirledi.

KONTEYNER KENTLERE FİBER ALT YAPI

İstanbul’daki Genel Merkez’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, afet bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Önal, bölgede Türk Telekom ailesinden 36 çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini bildirdi. Depremin ilk gününden itibaren tüm kaynaklarını bölgeye seferber ettiklerini dile getiren Önal, “Yıkılan binalar üzerindeki mobil sahaların yerine mobil istasyonlar ve yeni sahaların aktive edilmesi için zamanla yarışıyoruz. Şu ana kadar 220’nin üzerinde yeni saha aktivasyonunu sağlayarak deprem öncesi seviyenin üzerine çıkabildik” bilgisini verdi. Önal, 11 ilde kurulan 70 çadır kentten 56’sında, 47 konteyner kentten ise 8’inde fiber altyapı kurulumlarını tamamladıklarını söyledi.

YÜZDE 97 ORANININ ÜZERİNE ÇIKTIK

Önal, “6 Şubat tarihi itibarıyla depremden etkilenen 10 ilde aktif mobil saha oranımız ortalama yüzde 70 seviyesine düştü. Bu oran 3. gün itibarıyla yüzde 88’e çıktı. 5. gün itibarıyla, mobil saha adedi bazında servis verilebilirlik oranının yüzde 75’in altında olduğu ilimiz kalmadı, 6. gün itibarıyla ise yüzde 97’ye yükseldi” bilgisini verdi. Olası İstanbul depremi hakkında Önal, sektördeki aktörlerle ilk günden itibaren görüştüklerini sözlerine ekledi.

2022 geliri 48 milyar TL

Türk Telekom’un KAP’a bildirilen finansal sonuçlarına göre 2022’de 48 milyar 42 milyon TL gelir elde eden şirket, yıllık yüzde 40,2’lik artış ile gelir büyümesini devam ettirdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 2022’de 19 milyar 148 milyon TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 39,9 olarak açıkladı. Türk Telekom’un 2022’deki net kârı ise 4 milyar 135 milyon TL oldu. Şirketin 2022’deki yatırım harcamaları ise 13 milyar 931 milyon TL olarak kaydedildi.



