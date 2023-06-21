2023’ü 595 projeyle kapatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kamu-özel iş birliğiyle yapılan “Yap-İşlet-Devret Projeleri” hakkında son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2023 Yılı Yatırım Programı’nda toplam proje bedelinin 886,6 milyar lira olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, programda toplam 595 projenin yer aldığını belirtti. Uraloğlu, bu projelerin 2023 yılı revize ödeneğinin yaklaşık 46,6 milyar TL olduğunu vurgularken, yatırım gerçekleşmesinin 1 Haziran tarihi itibarıyla 27,3 milyar TL’ye ulaştığını ve söz konusu projelere yapılan toplam kümülatif harcamanın 283 milyar TL seviyesine geldiğini açıkladı.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yeni dönem çalışmaları hakkında ipuçlarını paylaşan Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak devraldığım yeni görevimle birlikte, Bakanlığımıza bağlı tüm sektörlerde yeni bir dönemi başlatmış olacağız. Bu süreç, mevcut projeleri bitireceğimiz, yeni projeleri hızla hayata geçireceğimiz ve devraldığımız bayrağı daha da yükseğe kaldıracağımız bir dönem olacak" diye konuştu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ 2028’DE KAMUYA DEVREDİLECEK

Mega projelerle ilgili de önemli açıklamalar yapan Abdulkadir Uraloğlu, “Bin 408 metrelik ana açıklığı ile üzerinden raylı sistem geçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün toplam boyu, kenar açıklıkları ile birlikte 2 bin 164 metreye ulaşmaktadır. 2016 tarihinde hizmete giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 330 metreyi bulan asma köprü kulelerine sahip, 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş köprüsüdür. Projenin finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak görevli şirket tarafından İdare’ye devri yapılacaktır. Projenin kamuya devir tarihi 21 Mart 2028’dir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metrelik platform genişliği ile üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en geniş asma köprüsüdür” açıklamasında bulundu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM

İlk otoyol projesi olan Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-Bursa-İzmir arasında kesintisiz ulaşım sağlandığını vurgulayan Ulaştırma Bakanı, projenin 1 Temmuz 2016 tarihinde hizmete açıldığını kaydetti. Uraloğlu, “Proje dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 7’nci sırada yerini aldı. Gebze- Orhangazi-İzmir, İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil toplam 426 kilometre uzunluğunda” dedi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 100. YILIN SEMBOLÜ OLDU

1915 Çanakkale Köprüsü’ne de değinen Abdulkadir Uraloğlu, “101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu kapsamında, Gelibolu-Lapseki arasında Çanakkale Boğazı geçişini sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu. Projenin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yılını sembolize ettiğinin altını çizen Uraloğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığı ile Dünyanın En Uzun Orta Açıklıklı Asma Köprüsü unvanına sahiptir. 770’er metre yan açıklıklar ile köprünün uzunluğu 3 bin 563 metreye, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ekonomik kayıpların önüne geçtik

Marmara’yı çevreleyen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ile ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi’nin 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda olduğunu vurguladı. Mevcut güzergahta Gelibolu’dan Lapseki’ye feribot ile 20-30 dakikayı bulan geçişin 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte 6,5 kilometreye düştüğünü dile getiren Uraloğlu, Bu sayede taşıt işletme giderlerinin artmasından oluşan ekonomik kayıpların ortadan kalktığını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Trafik sıkışıklığının neden olduğu emisyon artışları ve gürültü kirliliği gibi çevresel faktörler en aza indirilmiş, mevcut yolun geometrik standardının yetersizliğinden kaynaklanan trafik kazaları ile oluşan can ve mal kaybının azalması sağlandı” dedi.

Aydın-Denizli Otoyolu’nda çalışmalar aralıksız sürüyor

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi’ne değinen Abdulkadir Uraloğlu, şöyle konuştu: “140 kilometre 2x3 şeritli otoyol, 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre, güzergahın yaklaşık 151,5 kilometre kesimine girildi, 81 kilometre kesimde reglaj çalışmalar tamamlandı.” Aydın-Denizli Otoyolu’nun, iki büyük kent merkezini birbirine bağladığını söyleyen Ulaştırma Bakanı, “Bu bağlantının yanı sıra Pamukkale ve Efes Antik Kenti gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştırıyor. Otoyol ile Ege Bölgesi’ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine kesintisiz, yüksek hızlı güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak” diye konuştu.







