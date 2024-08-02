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Ekonomi

Fındık alım fiyatları belli oldu: Tarım ve Orman Bakanlığı resmen duyurdu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı; Fındık alım fiyatlarını Levant kalite için 130 TL, Giresun kalite için 132 TL olduğunu duyurdu.

11:45 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 11:51 - 2/08/2024 Cuma
DHA
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı: Fındık alım fiyatları Levant kalite için 130 TL, Giresun kalite için 132 TL olarak belirlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
  • Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi.

  • Belirlenen fiyatlar, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır.

  • 2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre;

  • Levant kalite için 130 TL/Kg
  • Giresun kalite için 132 TL/Kg, olarak belirlenmiştir.
  • Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacaktır.

  • Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

  • TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.

  • Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir.

  • Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

  • Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.

  • Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun.​


2024 FINDIK ALIM FİYATLARI: TMO Fındık Taban Fiyatları Ne Kadar Olacak?

2024 fındık alım fiyatları, üreticiler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ağustos ayında başlayacak olan fındık hasat dönemine kısa bir süre kala, 2024 Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları için beklentiler artmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi arasındaki görüşmelerde, fındık fiyatlarının istişare edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, fındık fiyatları Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82,50 TL olarak belirlenmişti. Alınan bilgilere göre, 4 Ağustos'ta başlayacak olan fındık hasadından önce fındık alımı taban fiyatları netlik kazanacak. Peki, fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? TMO fındık taban fiyatları ne kadar olacak, 1 ton fındık kaç TL? İşte Levant ve Giresun kalite fındık fiyatlarında son durum!


#Ekonomi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#fındık alım fiyatı
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