2024 fındık alım fiyatları, üreticiler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ağustos ayında başlayacak olan fındık hasat dönemine kısa bir süre kala, 2024 Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları için beklentiler artmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi arasındaki görüşmelerde, fındık fiyatlarının istişare edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, fındık fiyatları Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82,50 TL olarak belirlenmişti. Alınan bilgilere göre, 4 Ağustos'ta başlayacak olan fındık hasadından önce fındık alımı taban fiyatları netlik kazanacak. Peki, fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? TMO fındık taban fiyatları ne kadar olacak, 1 ton fındık kaç TL? İşte Levant ve Giresun kalite fındık fiyatlarında son durum!