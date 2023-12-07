2030'a kadar 100 bin teknoloji girişimi hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna büyük bir heyecan ve coşkuyla devam ettiklerini belirterek, "2030'a kadar 100 bin teknoloji girişimi ve 100 Turcorn'un ülkemizden çıkması en büyük hedeflerimizden biri. 100 Turcorn ile hedefimiz sadece bu girişimlerin milyar dolarlık değere ulaşması değil, büyüyen bu girişimlerin yüzlerce yeni girişimi ekosisteme kazandırmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk Turcorn’u Peak Games bunun önemli bir örneği. Bu girişimden doğan startupların sayısı 70'i aştı" ifadesini kullandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi, ikinci ve son gününde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde önemli toplantılar gerçekleştirildi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise, etkinlikteki konuşmasına 2005 yılında yaptığı bir sunumu ekrana getirerek başladı.

FERGANİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

2005 yılında Türkiye’nin İnsansız hava araçlarında başlattığı programda yaptığı sunumu ekrana getiren Bayraktar, son 18 yılı değerlendirdi. Bugüne gelindiğinde AKINCI’nın 8 ülkeye ihracatından bahsetmesinin ardından yeni uzay girişimi FERGANİ uzay girişimi hakkında da konuşan Bayraktar, “Uzay girişimimiz olan FERGANİ'deki çalışmalarımız, 1.5 yıldır devam ediyor. Alçak yörünge takım uyduları ve yörünge transfer araçları üzerinde çalışıyoruz. KIZILELMA medeniyetimizin tarihi bir ülküsü; Yaklaştıkça uzaklaşan bir hedef. 2025'te ilk uydumuzu uzaya göndermiş olacağız. Küresel seyrüsefer sistemleri ve özel haberleşme uygulamaları üzerine çalışmış olacak. Tabi bu alanda uzay teknolojilerinde bir niş olan yörünge transer araçları üzerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Baykar 4 bin kişilik bir aile

Konuşmasında Bayraktar TB2’nin de dünyadaki yerine de değinen Bayraktar, “BAYKAR şu anda 4 bin kişilik bir aile. Bayraktar TB2 ise dünyada 33 ülkeye ihraç edilmesiyle birlikte dünyanın kendi sınıfında en gelişmiş platformu olmayı başardı. İnşallah sizler de bu çıtayı çok daha öteye taşıyacaksınız” dedi.











