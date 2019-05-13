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Ekonomi 218 kilometrelik yapay nehirde sona doğru
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

218 kilometrelik cazibe ana kanalının inşasında son durum

218 kilometrelik yapay nehirde sona doğru

Diyarbakır'da, Kralkızı ve Dicle barajlarındaki suyu dört ilçeye ulaştıracak 218 kilometrelik cazibe ana kanalının inşası yüzde 99 tamamlandı. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın "Yaklaşık 1 milyon 150 bin dekarı sulayacak, 151 bin kişiye iş imkanı sağlayacak proje, ekonomiye yılda 747 milyon lira katkı sunacak" dedi.

Haber Merkezi AA
218 kilometrelik cazibe ana kanalının inşası yüzde 99 tamamlandı.
218 kilometrelik cazibe ana kanalının inşası yüzde 99 tamamlandı.

Diyarbakır'da, Kralkızı Dicle Projesi kapsamında verimli tarım arazilerini suyla buluşturacak 218 kilometrelik yapay nehir, tamamlanma aşamasına geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır'da yürütülen projelerle, yaklaşık 4 milyon dekar toprak suya kavuşturulacak. Bu sayede 450 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'ndan alınan suyu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar ana kanalının tamamlandığını söyledi.

Diyarbakır'da Kralkızı ve Dicle barajlarındaki suyu Kayapınar, Ergani, Çınar ve Bismil ilçelerine taşıyacak 218 kilometrelik cazibe ana kanalının ise 217 kilometresinin yapıldığını belirten Aydın, inşaatın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 99 olduğunu bildirdi.

Saniyede 111 metreküp suyu iletecek isale kanalının, yılın ikinci yarısında tamamlanacağına işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Projenin büyüklüğü nedeniyle sulama tesisleri, isale kanalı, cazibe ve pompaj sulamaları, kısımlara ayrıldı. Dicle Barajı'ndan sulama suyunu iletecek isale kanalı, cazibe sulamasının birinci kısmı ile P2 ve P5 sağ pompaj sulamaları tamamlandı. Projeyle sulanması hedeflenen yaklaşık 1 milyon 150 bin dekarın yaklaşık 200 bin dekarı sulamaya açıldı. 825 bin 940 dekarın ise ihaleleri yapılmış durumda. Kalan 124 bin 960 dekarın ihalesi önümüzdeki dönemde yapılacak."

Aydın, verimli toprakların suyla buluşmasının önemini vurgulayarak, "Yaklaşık 1 milyon 150 bin dekarı sulayacak, 151 bin kişiye iş imkanı sağlayacak proje, ekonomiye yılda 747 milyon lira katkı sunacak." bilgisini verdi.

Cazibe sulamasının 4 etap halinde inşa edildiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"140 bin 400 dekarın sulanmasını sağlayacak cazibe sulaması üçüncü kısımda yüzde 42, 154 bin 930 dekarın sulanmasını sağlayacak ikinci kısımda yüzde 52, 166 bin 220 dekarın sulanmasını sağlayacak dördüncü kısımda ise yüzde 46 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 124 bin 700 dekar alanı sulayacak P4 pompaj sulaması, 239 bin 690 dekarı sulayacak P3 pompaj sulaması ve P3 pompaj sulaması iletim kanalı, pompa istasyonuna ait ihaleler de yapılmış durumda."

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"ÇİFTÇİNİN HAYALİ GERÇEK OLUYOR"

Çınar ilçesinde çiftçilik de yapan Altunakar Mahallesi Muhtarı Kutbettin Altunakar, 28 bin dekar tarım alanına sahip mahallede 200'ü aşkın üreticinin arpa, buğday, mercimek ve pamuk üretimi yaptığını söyledi.

Sulu tarım yapılmayan arazilerde verimin çok düşük olduğunu dile getiren Altunakar, bazı üreticilerin kendi imkanlarıyla açtığı kuyulardan elektrik enerjisiyle çıkardığı suyla ürünlerini suladığını belirtti.

Altunakar, bu amaçla kullanılan elektrik enerjisinin maliyetinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Projenin gerçekleşmesiyle bu maliyetten kurtulacağız. Bu proje sayesinde Kayapınar, Ergani, Çınar ve Bismil'de çiftçinin hayali gerçek oluyor." diye konuştu.

Tarım arazilerinin suya kavuşacak olmasından sevinç duyduklarını anlatan Altunakar, şunları kaydetti:

"Suya kavuşacak arazilerde her türlü sebzeyi yetiştirebileceğiz. Sulamayla ürün veriminde 5 kat artış olacak. Kendi arazimde kuru tarımda dönümde 100 kilogram buğday alırken, sulama yaptığım zaman 600 kilogram ürün aldığım oldu. Proje sayesinde yörede arazi fiyatı da yükseldi. Projeyi gerçekleştiren DSİ yetkililerine teşekkür ediyoruz."

Kuşkonmaz için kariyerini bıraktı, şimdi taleplere yetişemiyor
FOTOĞRAF 9
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Muğla’nın Ula ilçesine bağlı kırsal Yeşilçam Mahallesi’nde 2015 yılında önce fideleri toprağa diken, iki yıl sonra da ilk ürününü alan Aslı Aksoy, 2,5 dönüm ile başladığı kuşkonmaz üreticiliğini bugün kiraladığı 40 dönüm arazide sürdürüyor.
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Ünlü bir firmanın pazarlama müdürlüğü gibi kariyerli bir mesleği bırakıp, ayaklarına çizmeyi giyen, başına yazmasını takarak tarlaya inen Aslı Aksoy, toprakla uğraşmaktan son derece memnun.
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DÖNÜMDE 750 KİLO ÜRÜN: Türkiye’de henüz tanınmayan kuşkonmazın her geçen gün tanınırlığının artması nedeniyle üretimin de her geçen arttığını söyleyen ODTÜ’lü kuşkonmaz üreticisi Aslı Aksoy, dönüm başı 750 kilo ürün aldıklarını söylerken, toptan satışlarda kilosunu 25-30 liradan, perakende satışını ise 40 liradan sattıklarını belirtti.
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TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK KUŞKONMAZ ÜRETİM ALANI: 2015 yılında 20 dönümde ilk büyük kuşkonmaz ticari alanını kurduğunu belirten Aslı Aksoy, “2017 yılında ilk hasadımızı aldık. 2018-2019 üçüncü hasat yılındayız aynı arazi içerisinde. 2016 yılında bir 20 dönüm daha ilave ederek üretim alanlarımızı toplam 40 dönüm alana ulaştık. Şu anda büyüklük olarak Türkiye’nin ikinci büyük kuşkonmaz üretim alanında bulunuyoruz” dedi.
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ÜRETİMİN YÜZDE 10'U İHRACATA: Türkiye pazarının her geçen yıl büyüdüğünü, üretimin yüzde 10’unu ise Hollanda, Romanya ve Almanya‘ya ihracat yaptıklarını söyleyen Aslı Aksoy, “Ürettiğimiz kuşkonmaz Türkiye’de her geçen sene daha da artan bir kitle ile buluşmaya başladı. Kuşkonmaz sağlık üzerine çok daha fazla bilinir hale geldikçe müthiş lezzeti ile sofralarımızda daha çok yer almaya başladı. Her sene yüzde 30-40 büyüyen bir Türkiye pazarı söz konusu...
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Bunun dışında erkenci üretim avantajını yakalamış olduğumuz Muğla tarlasındaki üretim ile Eskişehir üretimleri ile birlikte hareket ederek ihracata da ürün göndermeye başladık. Almanya, Romanya, Hollanda’ya üretimimizin yaklaşık yüzde 5-10 oranındaki miktarını ihracata yönlendiriyoruz” diye konuştu.
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HEDEF ORGANİK TARIM: İyi tarım uygulamaları sertifikası aldığını da belirten Aksoy, “Sürdürülebilir tarım için, çevre ile dost, insana saygılı, hayvana saygılı, bir üretim için kayıt altı bir tarım sistemi kurmak için çok anlamlı bir uygulama. Biz bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürürken şahsi olarak inancım ilaç adını verdiğimiz aslında özünde zehir olan uygulamaları da yapmamak adına toprağımızın nesiller boyu beslenecek olan gelecek nesillere aktarabilmek için kimyasal gübreyi tamamen bırakarak organik tarıma başladık. Artık tarlamızda hiçbir şekilde kimyasal gübre ve ilaç kullanımı yapmıyoruz. İyi tarımdan organik tarıma doğru çevreye, insana, doğa ile dost bir üretim modelini uyguluyoruz” dedi.
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Kuşkonmaz için kariyerini bıraktı, şimdi taleplere yetişemiyor
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Kuşkonmaz için kariyerini bıraktı, şimdi taleplere yetişemiyor
Kuşkonmaz için kariyerini bıraktı, şimdi taleplere yetişemiyor
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin önemli tekstil ve gıda firmalarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, 2015 yılında tüm kariyerini 'kuşkonmaz' ürünü için bırakarak, başına yazması, ayağına sarı çizmesini giyip tarlaya inen Aslı Aksoy, 4 yılda Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi oldu.

Gazeticiliği bıraktı çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
FOTOĞRAF 20
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden 2015 yılında mezun olan Aydın Garip, bir süre basın sektöründe çalıştı. Garip, çiftlik kurmaya karar verdi.
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Çiftlikte besleyeceği hayvan için araştırma yapan Garip, yılda iki kez doğum yapan ve her doğumda üçüz, dördüz, beşiz yavrular veren ‘Romanov’ koyunlarını yetiştirmeye karar verdi.
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Kestel'in Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük çiftliğine geçen yıl aldığı 4 Romanov koyunla bu işe başlayan Garip, çoklu doğumlarla kısa sürede 70 koyuna kadar ulaştı.
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Koyunların yetişkinleri ortalama 2 bin liradan alıcı buluyor.
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‘KUZU MAKİNESİ’: Romanov koyunlarını fiziksel şartlara dayanıklı ve doğurganlıklarının diğer koyunlara göre daha fazla olması sebebiyle tercih ettiğini belirten Aydın Garip, “Yerli koyunlar tek, çift doğum yaparken bu hayvanlar 5 taneye kadar yavru verebilmekte. Benim koyunlarım da genellikle 3-4 arasında yavru verdikleri için hızlı bir şekilde üreme oldu ve güzel bir kazanç sağladı...
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Hayvanların doğurganlığının üçüz, dördüz, beşiz olması daha çok ilgimi çekti ve bu işin üzerine gitmek istedim. Daha sonrasında işimden ayrıldım ve bu işi devam ettiriyorum...
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Bu koyunların lakabı kuzu makinesi. Nedeni diğer koyunlara göre 2 katı, 3 katı kadar yavru vermesi ve senede 2 kez doğum yapması. Senede 2 kez doğurduğu için 50 başlık bir sürüden yılda 200'ün üzerinde kuzu alabiliyorsunuz. Bunu kolay bir şekilde piyasada eritip halka sunabiliyorsunuz” dedi.
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‘TALEPLERE YETİŞEMİYORUM’: İnsanların artık Romanov cinsi koyun beslemeye yöneldiğini belirten Garip, “En çok talep damızlık üzerine kuzu olarak alıp, kendileri yetiştirip, kendi çabalarıyla ilk ve ikinci doğumlarını yaptırarak kendi çiftliklerini kurmak için çok gelen müşterimiz var. Anaç koyun isteyen müşterimiz de var. Şu anda taleplere yetişemiyorum” dedi.
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‘ETİ KOKUSUZ VE LEZZETLİ’: Romanov cinsi koyunun etini, diğer koyunların etiyle kıyaslayan Garip, “Etinin kokusu diğer koyun ırklarına göre yok denecek kadar az. Lezzeti ise büyükbaş hayvan etinin lezzeti kadar var. Kendimiz de yedik, testini yaptık. Bu koyunu ülkemizde yaygınlaştırıp üretimine yön verirsek et fiyatlarını aşağı çekebiliriz” dedi.
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‘ROMANOV CİNSİ DİYEREK BAŞKA CİNS SATIYORLAR’: Romanov koyunlarına fazla talep olması sebebiyle bazı insanların dolandırıcılığa başvurduğunu belirten Garip, “Haberlerde çok sık karşılaşıyoruz ve üzülüyoruz. Romanov cinsi diyerek bu işe gönül veren insanları kandıranlar var. Bu koyunların yurt dışından gelişi durduruldu. İthal edilmesi hiçbir şekilde söz konusu değil” dedi.
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Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Gazeticiliği bıraktı çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Bursa'da kendi işini yapabilmek için basın sektöründeki mesleğinden ayrılan Aydın Garip (27), beşiz doğum yapabilen 'Romanov' cinsi koyun yetiştirmeye başladı. Koyunların Ukrayna kökenli ve 'kuzu makinesi' olarak bilindiğini belirten Garip, "Herkes Romanov cinsi koyun beslemeye yöneldi. Taleplere yetişemiyorum" dedi.


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