22 ilde yeşil koridor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentlerin ekololojik ve sürdürülebilir bir yaklaşım içinde yeniden ele alındığını söyledi. Bu amaçla, şehirlerin kimliklerinin sağlıklı bir çevre ile değerlendirildiğini aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak 22 ildeki ekolojik koridor çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ekolojik koridorların ilk örneğini Sultan Alaaddin döneminde Konya'da görüyoruz. Yine, Osmanlı'da ilk millet bahçesi Tanzimat Dönemi'nde Taksim'de açılmıştır" dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen "Şehirlerin Kimliği, Kimliğin Geleceğe Taşınması ve Kültürel Etkileri" konulu panelde konuşan Kurum, şehirciliğin, mekanların düzenli sağlıklı ve kimlikli bir yaşam haline getirilmesi olduğunu anlattı.

Ankara Millet Bahçesi

KONYA'YA 18 YILDA 47 MİLYARLIK YATIRIM

Kurum, iş adamlarının ortaya koyacağı fikir ve projelerin şehirleri büyüteceğini belirterek, "Konya'ya dair hedeflerimizi gerçekleştirmek adına çok çalışıyoruz. Konya'ya son 18 yılda eğitimden sağlığa, turizmden ticaret ve sanayiye, altyapı ve üstyapı çalışmaları başta olmak üzere pek çok alanda 47 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak da bizim 12 milyar lirayı aşan yatırımımız oldu. Bakanlık görevine başladığımız 2018 yılının temmuz ayından bu yana ise 1 milyar 836 milyon liralık yatırım yaptık. 645 milyon liralık yatırımımız ise devam ediyor" diye konuştu

1500 FİRMAYLA 180 ÜLKEYE İHRACAT

Bakan Kurum, Konya'nın önemli bir kavşak noktası ve her geçen gün gelişen bir şehir olduğuna işaret ederek, yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Konya'yı lojistik üssü yapacak büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Konya 9 organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sanayi altyapısına sahiptir. Bugün, bu tesislerde, son derece geniş bir sektörel alanda üretim yapıyoruz. 35 bin KOBİ, bin 500 ihracatçı firmamızla, 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Biliyorsunuz, bakanlık olarak, şehir merkezlerindeki sanayi alanlarını şehir dışına çıkarıyoruz. Konya'da da sanayi alanlarında dönüşüm yapıyor ve sanayicimizi destekliyoruz. Yine bildiğiniz üzere ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi, Konya'da kuruldu ve kısa zamanda da üretime başlayacak. ASELSAN'ın gelmesiyle, inşallah Konya'nın önü daha da açılacak, hedeflerimize daha kuvvetli bir şekilde yürüyeceğiz."

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İLK MİLLET BAHÇESİ TANZİMAT'TA AÇILDI

Millet bahçelerinin şehirlerin en önemli projelerinden ve şehirlerin önemli simgesi olacağını vurgulayan Kurum, 59 ilde 35 milyon metrekare alanda 126 millet bahçesinin yapımına devam ettiklerini hatırlattı. Kurum, "Osmanlı'da ilk millet bahçesi de Tanzimat Dönemi'nde Taksim'de açılmıştır. Konya'da da ilk millet bahçesi cennet mekan Sultan 2. Abdülhamid döneminde Konya Lisesi'nin bulunduğu yere yapıldı. İnşallah biz de bakanlık olarak 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapacağımız millet bahçelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Böylece, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8'den 15 metrekareye çıkaracağız" dedi.