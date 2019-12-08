Ekonomi 22 ilde yeşil koridor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

22 ilde yeşil koridor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 ildeki ekolojik koridor çalışmalarıyla 59 ilde 35 milyon metrekare alanda 126 millet bahçesinin devam ettiğini bildirdi. Yeşil koridor projesi, biyolojik çeşitliliğin devamlılığının sağlanması amacıyla hayata geçiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentlerin ekololojik ve sürdürülebilir bir yaklaşım içinde yeniden ele alındığını söyledi. Bu amaçla, şehirlerin kimliklerinin sağlıklı bir çevre ile değerlendirildiğini aktardı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentlerin ekololojik ve sürdürülebilir bir yaklaşım içinde yeniden ele alındığını söyledi. Bu amaçla, şehirlerin kimliklerinin sağlıklı bir çevre ile değerlendirildiğini aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak 22 ildeki ekolojik koridor çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ekolojik koridorların ilk örneğini Sultan Alaaddin döneminde Konya'da görüyoruz. Yine, Osmanlı'da ilk millet bahçesi Tanzimat Dönemi'nde Taksim'de açılmıştır" dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen "Şehirlerin Kimliği, Kimliğin Geleceğe Taşınması ve Kültürel Etkileri" konulu panelde konuşan Kurum, şehirciliğin, mekanların düzenli sağlıklı ve kimlikli bir yaşam haline getirilmesi olduğunu anlattı.

Ankara Millet Bahçesi

KONYA'YA 18 YILDA 47 MİLYARLIK YATIRIM

Kurum, iş adamlarının ortaya koyacağı fikir ve projelerin şehirleri büyüteceğini belirterek, "Konya'ya dair hedeflerimizi gerçekleştirmek adına çok çalışıyoruz. Konya'ya son 18 yılda eğitimden sağlığa, turizmden ticaret ve sanayiye, altyapı ve üstyapı çalışmaları başta olmak üzere pek çok alanda 47 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak da bizim 12 milyar lirayı aşan yatırımımız oldu. Bakanlık görevine başladığımız 2018 yılının temmuz ayından bu yana ise 1 milyar 836 milyon liralık yatırım yaptık. 645 milyon liralık yatırımımız ise devam ediyor" diye konuştu

1500 FİRMAYLA 180 ÜLKEYE İHRACAT

Bakan Kurum, Konya'nın önemli bir kavşak noktası ve her geçen gün gelişen bir şehir olduğuna işaret ederek, yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Konya'yı lojistik üssü yapacak büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Konya 9 organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sanayi altyapısına sahiptir. Bugün, bu tesislerde, son derece geniş bir sektörel alanda üretim yapıyoruz. 35 bin KOBİ, bin 500 ihracatçı firmamızla, 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Biliyorsunuz, bakanlık olarak, şehir merkezlerindeki sanayi alanlarını şehir dışına çıkarıyoruz. Konya'da da sanayi alanlarında dönüşüm yapıyor ve sanayicimizi destekliyoruz. Yine bildiğiniz üzere ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi, Konya'da kuruldu ve kısa zamanda da üretime başlayacak. ASELSAN'ın gelmesiyle, inşallah Konya'nın önü daha da açılacak, hedeflerimize daha kuvvetli bir şekilde yürüyeceğiz."

İLK MİLLET BAHÇESİ TANZİMAT'TA AÇILDI

  • Millet bahçelerinin şehirlerin en önemli projelerinden ve şehirlerin önemli simgesi olacağını vurgulayan Kurum, 59 ilde 35 milyon metrekare alanda 126 millet bahçesinin yapımına devam ettiklerini hatırlattı. Kurum, "Osmanlı'da ilk millet bahçesi de Tanzimat Dönemi'nde Taksim'de açılmıştır. Konya'da da ilk millet bahçesi cennet mekan Sultan 2. Abdülhamid döneminde Konya Lisesi'nin bulunduğu yere yapıldı. İnşallah biz de bakanlık olarak 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapacağımız millet bahçelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Böylece, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8'den 15 metrekareye çıkaracağız" dedi.

Sürdürülebilir ekonomi şart
EKONOMİ
Sürdürülebilir ekonomi şart
Hayalperest ideolojileribir kenara bırak

Hayalperest ideolojileri
bir kenara bırak

Türkiye'den, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki.
3 puan Musleradan

3 puan Muslera'dan

​Muslera'nın devleştiği maçta G.Saray Alanyaspor'u 1-0 yendi.
Fransada sular durulmuyor

Fransa'da sular durulmuyor

​Sarı yelekliler de protestolara destek vererek sokaklara döküldü.
NATO'ya görevini<br>Erdoğan hatırlattı

NATO'ya görevini
Erdoğan hatırlattı

​AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ünal, açıklamalarda bulundu.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
MSB kınadı

MSB kınadı

2019 ​Nobel Edebiyat Ödülü, Bosna soykırımının inkarcısı Handke'ye verilmişti.
İç savaş gibi

İç savaş gibi

​Fransız polisinin eylemcilere müdahalesinde kan döküldü.
Muş'ta PKK'ya darbe

Muş'ta PKK'ya darbe

Şenyayla bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Yine sivilleri hedef aldılar

Yine sivilleri hedef aldılar

Esed rejimi ve Rusya İdlib'deki yerleşimleri vurdu.
Halk Bankası'nı<br>dolandırmak istediler

Halk Bankası'nı
dolandırmak istediler

Cumhurbaşkanı, Şehir Üniversitesi tartışmalarını değerlendirdi.
Onun için <br>seve seve ölürüm

Onun için
seve seve ölürüm

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 96'ncı gününde devam ediyor.
Lider hata yapmadı

Lider hata yapmadı

Sivasspor galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
İlginç ve güzel<br>bir hat inşa edildi

İlginç ve güzel
bir hat inşa edildi

​Cumhurbaşkanı Libya mutabakatı hakkında açıklama yaptı.
42 bin araç<br>için geri sayım

42 bin araç
için geri sayım

​Son tarih 31 Aralık: 719 araç sahibine teslim edildi.
Tarihi anlaşma onaylandı

Tarihi anlaşma onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat Resmi Gazete'de.
22 şehre<br>ekolojik koridor

22 şehre
ekolojik koridor

Çevre ve Şehircilik Bakanı son bilgileri paylaştı.
Türk halkı <br>en çok onu beğendi

Türk halkı
en çok onu beğendi

EURO 2020 anketinde dikkati çeken sonuçlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.