‘23 Haziran’ iptalleri %90

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için seçimin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verilirken; AK Parti ve CHP adayları arasında önceki seçimde yüzde 0.1 civarında gerçekleşen oy farkı, bıçak sırtında geçecek seçime yönelik seçmen hassasiyetini zirveye taşıdı.

Turizm sektörü temsilcileri, seçim kararı öncesi 23 Haziran döneminde okulların kapanmasının da etkisiyle İstanbul dışında olacağı tahmin edilen kişi sayısının 500 bin olduğunu, seçimin takrarlanması kararının ardından seyahatini erteleyen ya da iptal edenlerin oranının ise yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirtiyor.

SEÇMEN HASSASİYETİ ARTTI

"Çok yüksek bir seçmen hassasiyeti görüyoruz. Daha önceki seçim dönemlerinde de iptal başvuruları alıyorduk. Ama kesinlikle bu yoğunlukta değildi" diyen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, şöyle devam etti: "Bizim 23 Haziran tarihine denk gelen bin kişilik rezervasyonumuz vardı. Şu ana kadar bunun 90'ın üzerinde bir kısmını farklı bir tarihe kaydırdık."

YURT DIŞINDA SORUN VAR

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da, İstanbul çıkışlı tatil rezervasyonlarının tamamına yakınında iptal başvurusu gözlediklerini söyledi. Polatoğlu, "Yurt içi rezervasyonlarda hiçbir sorun yok. Bütün acenteler otellerle anlaştı. Havayolları da zaten ücretsiz iade ve değişim açıklamaları yaptılar. Ancak yurtdışı tarafında biraz problemle karşılaşıyoruz” dedi.

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