24 saatte son kullanıcıya teslim

Marmaray gibi projeler sayesinde dış ticaret potansiyeli artıyor.
AK Parti’nin yeni döneminde, ihracatta blok zincir kullanımının daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Hedef pazarlar yurt dışı lojistik dağıtım ağı kurulumu sayesinde ihraç ürünleri, son alıcısına 24 ila 72 saat içerisinde ulaştıracak. İhraç yükleri konsolide edilerek taşınması ve ulaşım maliyetlerinin yüzde 20 oranında azalması sağlanacak.
YERLİ ÜRÜNLER HEDEF PAZARLARA
E-KİP (Elektronik Kolay İhracat Platformu) platformunun hayata geçirileceği açıklanan beyannamede ayrıca, yapay zekâ uygulamaları dahil gelişmiş teknoloji altyapısıyla hedef pazar belirleme noktasında e-ihracata yönelik çevrimiçi dijital danışmanlık verilmesi sağlanacağı açıklandı.
MİLTAR Projesi’nin devamında seri üretimine geçilen yerli ve milli araç ve konteyner tarama sistemlerini gümrük idareleri başta olmak üzere diğer kurumlara yaygınlaştırılacak. Piyasa gözetimi ve denetimi ile ürün güvenliği mevzuatı güncel hale getirilecek. Marmaray gibi projeler sayesinde artan dış ticaret potansiyeli yeni yatırımlarla desteklenecek.
ASYA VE AVRUPA ARASINDA TİCARET KÖPRÜSÜ
Tüm bu verileri daha da güçlendirmeye yönelik hedefler de AK Parti’nin seçim beyannamesine yansıdı. Gümrük ve ticaret işlemlerini dijitalleşme ve yeşil dönüşümle daha da modernize etme amacı yanında, modern teknolojiler ve organizasyonlar kanalıyla tüketici haklarını güçlendirmeye devam edilecek. AK Parti döneminde büyük önem verilen tüketicilere yönelik yeni düzenleme müjdelerinin yer aldığı seçim beyannamesinde, tüketici haklarının geliştirileceği ifadesi kullanıldı.