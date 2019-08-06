2,5 ayda üretime 1,7 milyar ivme

Bu yılın mayıs ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan İvme Finansman Paketi, ithalata bağımlı ve dış açık veren sektörlere ilaç gibi geldi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ortaklığıyla yürütülen İvme Finansman Paketi kapsamında, 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL Kredi Limiti tahsis edilirken, 1,7 milyar TL kredi kullandırımı yapıldı. 3 bankadan yapılan ortak yazılı açıklamada, “23 Mayıs 2019 tarihinde ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacı ile paket uygulamaya alınmıştır” denildi. Pakettin istihdama da katkı sağladığına vurgu yapıldı.

YATIRIMDA KULLANILDI

Ortak açıklamada, “Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın, ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, hammadde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir” denildi.

HEDEF 30 MİLYARLIK KAYNAK SAĞLAMAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi’ni 23 Mayıs 2019 tarihinde üç kamu bankası genel müdürünün katılımıyla açıklamıştı. Paket ile üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlanacak.

KREDİLERE DEVAM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Albayrak, “Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen paketimiz başarıyla devam ediyor” dedi. Albayrak 3 bankanın ortak açıklamasında da kredi kullandırmaya devam edildiğine dikkat çekti.