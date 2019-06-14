25 milyar TL KOBİ’ye cansuyu olacak

KOBİ’lerin Türk ekonomisi için önemine işaret eden Kaan, “KOBİ’lerimizin üretkenliği ve dinamizmlerinin tam kapasite olarak çalışabilmesi, bu ölçekteki işletmelerimizin finansmana erişim sorununun çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilecektir” dedi.

Kaan, KOBİ’lerin finansman yükünün azaltılmasıyla 2019’un ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13 azalan yeni yatırımların yeniden ivme kazanacağına ve şubat ayı itibarıyla yüzde 14,7 seviyesine ulaşan işsizliğin çok daha makul düzeylere çekileceğine inandıklarını belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, kredilerin maliyetlerinin enflasyona endekslenmesinin işletmeler açısından avantaj oluşturacağının altını çizdi.

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