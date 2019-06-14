Ekonomi 25 milyar TL KOBİye cansuyu olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

25 milyar TL KOBİ’ye cansuyu olacak

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisinde ve birçok bankanın katılımıyla KOBİ’lerimize sunulacak olan 25 milyar TL’lik desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliğinde olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
​​MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

KOBİ’lerin Türk ekonomisi için önemine işaret eden Kaan, “KOBİ’lerimizin üretkenliği ve dinamizmlerinin tam kapasite olarak çalışabilmesi, bu ölçekteki işletmelerimizin finansmana erişim sorununun çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilecektir” dedi.

Kaan, KOBİ’lerin finansman yükünün azaltılmasıyla 2019’un ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13 azalan yeni yatırımların yeniden ivme kazanacağına ve şubat ayı itibarıyla yüzde 14,7 seviyesine ulaşan işsizliğin çok daha makul düzeylere çekileceğine inandıklarını belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, kredilerin maliyetlerinin enflasyona endekslenmesinin işletmeler açısından avantaj oluşturacağının altını çizdi.

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