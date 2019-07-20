25 milyon avroluk lojistik yatırımı

Yaşar Topluluğu, 3. Köprü ve İstanbul Havalimanı bağlantı yollarına yakınlığıyla depolama ve lojistik açısından stratejik öneme sahip İstanbul Yaşar İş ve Lojistik Merkezi’nin açılışını yaptı. İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki merkezin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada, Yaşar İş ve Lojistik Merkezi ile lojistik sektöründe çok önemli bir yatırıma imza atıldığının ve bu yatırımla Yaşar Birleşik Pazarlama’nın başarılı teslimat oranının yüzde 98 seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Selim Yaşar

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ANLAYIŞI HEDEFİ

Sürdürülebilir iş yapma anlayışıyla işi geliştirip en iyiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yaşar, "Bizim ana işimiz gıda ve içecek. Pınar markalı ürünlerimizi üretimden tüketicilere ulaşana kadar en iyi şekilde muhafaza etmek, tüketicilerimize Pınar kalitesini ulaştırmak her zaman öncelikli hedefimiz" diye konuştu.

EN AZ 30 YIL KULLANILIR

Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş da şunları kaydetti: "Yaklaşık 25 milyon avroluk yatırımla faaliyete geçen Yaşar İş ve Lojistik Merkezi, ekstra mekan yerleşmeleri ve eklemelere olanak sağlayan mimari özellikleriyle, 30 yıl boyunca ek bir yatırıma ihtiyaç olmaksızın hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip durumda."