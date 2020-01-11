2,5 yılın dibinde

Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, azalan jeopolitik riskler, Türk lirası varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentisi ile düşüşünü sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen politika faizi indirimi 1200 baz puanı bulurken, enflasyondaki düşüş, gösterge tahvili bileşik faizinin yüzde 26'lardan yüzde 12'nin altına inmesini sağladı. Tahvil-bono piyasasında haftanın son işlem gününde yüzde 11,29'a kadar gerileyen iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, 19 Temmuz 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Geçen yılın mayıs ayında 523 seviyesine kadar yükselen ülke risk primi (CDS), ekonomiye ilişkin iyimser beklentilerle düşüşe geçerek 300 baz puanın altına geriledi.

Faiz oranları

TÜRK LİRASINA İLGİ SÜRÜYOR

ABD ve İran arasındaki tedirginliğin etkisiyle 309 baz puana kadar yükselen CDS, bugün itibarıyla 273 seviyesinde bulunuyor. CDS'lerdeki geri çekilme Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağladı.

Analistler, piyasada Merkez Bankası'nın faizi indirimlerine 2020'de de devam edeceği beklentisiyle kısa vadeli tahvillerde de düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da daha önce sık sık üzerine eğildiği tek haneli enflasyon ve tek haneli faiz Türkiye’nin 2020 yılı için öncelikleri hedefleri arasında yer alıyor. Ekonomik göstergelerde 2019’un ikinci yarısından bu yana süregelen iyileşme, piyasalar üzerindeki baskıyı da hafifletti.

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2020’DE YÜKSELİŞ SÜRECEK

Yatırımcılar göstergelerdeki pozitif seyrinde etkisiyle sermayelerini piyasaya sunmaya başladı. 2020 yılında da piyasalarda bu olumlu tablonun sürmesi bekleniyor. Dengelenme sonrası küresel gelişmelerin de Türkiye ekonomisinde olumsuz etki yaratmaması atılan adımların ne kadar yerinde olduğunu ispatlar yönde. Türk lirasını küresel piyasalarda güç kazanmayı sürdürürken, yatırımcılar da Türkiye pazarına olan ilgilerini tekrardan artırmaya başladı. Borsanın güçlü ivmesi de bu hareketliliği ortaya koyuyor.

BORSADA İŞLER YOLUNDA

İran-ABD gerginliğinin durulmasının ardından tekrardan yükseliş trendine geçen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 118 bin barajını da geride bırakarak tüm zamanların rekoru olan 120 bin seviyesine göz kırptı. Haftaya 111 bin seviyesinden açılış yapan BIST 100, cuma günü kapanışını ise 118 bin 664 puandan gerçekleştirdi. Güne 118 bin 251 puandan başlayan endeks, yüzde 0,57 oranında artış sağladı. Perşembe günü yüzde 4,53 değer kazanan BIST 100 endeksi, 117 bin 990 puanla 13 Mart 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ

Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile azaldığını belirterek, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü kaydetti. Hafta kapanışında da yurt içindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinde yeni hedefin tüm zamanların en yüksek kapanış rakamı olan 121 bin 532 seviyeleri olacağını söyledi. Kâr satışlarının etkisini artırması durumunda ise 116 bin seviyesinin destek konumuna gelebileceği kaydedildi.