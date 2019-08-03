Ekonomi 250 bin TL ve üzeri vergi borcu olanların isimleri açıklanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

250 bin TL ve üzeri vergi borcu olanların isimleri açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu veya cezası bulunan mükelleflerin ilan edileceği tarihler belirlendi. Vergi borcu ve cezasını ödemeyenler 26 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 10-24 Eylül tarihlerinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakanlığın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Bakanlık, bu yıl açıklanacağı kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların ilanını, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 26 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 10-24 Eylül tarihlerinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapacak.

  • Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

UZLAŞMA İÇİN BAŞVURAN KAPSAM DIŞI

Söz konusu açıklamada, 31 Aralık 2018 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2019 itibarıyla ödenmemiş bulunan ve açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalarla 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

Tebliğde belirtilen ilgili kanunlara göre uzlaşma başvurusunda bulunmuş veya başvurusu kabul edilmiş, taksitlendirilen, yapılandırılan, yapılandırılması devam eden alacaklar açıklama kapsamına alınmayacak.

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