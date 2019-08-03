Ekonomi Konutta indirim sürüyor Ziraat Katılım da yüzde 0,99a çekti
EMLAK

Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi

Konutta indirim sürüyor: Ziraat Katılım da yüzde 0,99'a çekti

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ardından konutta başlatılan indirim seferberliğine katılım bankaları da katılmaya başladı. İlk güzel haber Ziraat Katılım Bankası'ndan geldi. Banka tutarı 250 bin TL'ye kadar olan konut finansman oranını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99 olarak belirledi.

Haber Merkezi AA
Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi.
Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi.

Ziraat Katılım, 5 Ağustos'tan geçerli olmak üzere konut ve bireysel finansman oranlarını düşürdü.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka 5 Ağustos'tan geçerli olmak üzere, tutarı 250 bine kadar konut finansman oranını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99'a indirdi.

180 AY VADE

Banka, tutarı 250 bin lira ila 500 bin lira arasında bulunan konut finansman oranını 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut finansman oranını 180 ay vadeye kadar yüzde 1,29, 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için finansman oranını, azami 180 ay vade için yüzde 1,39 olarak belirlendi.

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  • Kredili çalışan konut sektörü firmaları, bu konuda Ziraat Katılım ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun finansman oranlarıyla müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecek.

Bireysel finansman oranlarını da düşüren Ziraat Katılım, azami 60 ay vade için tüm müşterilere yüzde 1,59'dan finansman kullandıracak.

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