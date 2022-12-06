Ekonomi 27 bin sözleşmeli personel alınacak Resmi Gazetede yayımlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

27 bin sözleşmeli personel alınacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2023'te 27 bin sözleşmeli personelin istihdam edilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

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Haber Merkezi İHA
27 bin sözleşmeli personel alınacak: Resmi Gazetede yayımlandı
Foto: Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak belirlendi.

  • Buna göre, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

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