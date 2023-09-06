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Ekonomi

2.7 milyar metreküp gazı ücretsiz kullandık

Karadeniz doğal gazının şebekeye bağlanmasının ardından, başlanan aylık 25 metreküplük ücretsiz doğal gaz desteği ile bugüne kadar evlerde 2,7 milyar metreküplük doğal gaz ücretsiz kullanıldı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Nisanda tüm doğal gaz ödemelerini devlet karşılarken, nisan ayından bu yana hanelerde kullanılan 25 metreküp doğal gaz vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor. Uygulama ile toplam destek miktarı 13,4 milyar TL’ye ulaştı.

12 AYLIK PERİYOTTA 43 MİLYAR TL’LİK KATKI

Mayısta 9 milyar lira değerinde 1,8 milyar metreküp, haziranda 1,7 milyar lira değerinde 338 milyon metreküp, temmuzda 1,4 milyar lira değerinde 277 milyon metreküp, ağustos ayında ise yine 1,4 milyar lira değerinde yaklaşık 280 milyon metreküp doğal gaz evlere ücretsiz ulaştırıldı. Ücretsiz doğal gaz uygulamasından sırasıyla en fazla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa yararlandı. Ücretsiz 25 metreküp doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024’e kadar devam edecek. 1 yıl sonunda devlet tarafından faturalara 43 milyar TL’lik katkı sağlanmış olacak.



#Karadeniz Gazı
#Doğal Gaz
#Üretim
21 dakika önce
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