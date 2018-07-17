Ekonomi 28 günlük askere tazminat var mı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

28 gün bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi?

28 günlük askere tazminat var mı?

25 yaş, 15 bin lira ücret şeklinde hayata geçirilecek bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük askerlik detayı binlerce çalışanı telaşlandırdı. 'Bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi? sorusuna cevap arayan çalışanları rahatlatacak haber ise çok geçmeden geldi.

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25 gün bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi?
25 gün bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan canlı yayında yaptığı açıklamada bedelli askerlik konusunda müjdeyi verdi.

Turan tarafından yapılan açıklamada bedelli askerlikten yaşı 25 olanların 15 bin lira karşılığında faydanalabilecekleri belirtildi.

Geçmiş dönem bedelli askerliğin tersine bu kez 28 günlük bir askerlik durumu söz konusu olacak. Bu durum da vatandaşların bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi? sorusunun yanıtını aramasına neden oldu.

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İSTEYEN TAZMİNATINI ALABİLECEK

Sabah'ın haberine göre; 28 günlük askerlik yapacak vatandaşlar istedikleri takdir de çalıştıkları kurumdan tazminatlarını alabilecekler.

İZİNDEN DE SAYILABİLECEK

Öte yandan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen bireyler ücretsiz izin veya yıllık izin kullanarak da 28 günlük askerlik yapabilecekler.

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