3 günlük iş 15 dakikaya düştü

İran'dan Türkiye'de şirket kurmak için gelen Ali Rıza Cerrahi, Türkiye'yi; güçlü ekonomisi, diğer ülkelerle kolay çalışma olanakları ve güvenli olmasından dolayı tercih ettiğini ifade etti.

Şirket kuruluşu işlemlerinde gerçekleştirilmesi gereken 7 prosedürün bire düşürülmesi memnuniyetle karşılandı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığını yaptığı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK) Eylem Planı çerçevesinde, "7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu kapsamda, kurucusu gerçek veya tüzel kişi olan şirketlerin kuruluş sözleşmelerine, ticaret sicili müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda imza atılabilmesine dünden itibaren başlandı.

Şirket kurmak için noter, banka ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gitmesine gerek kalmayan vatandaş, sadece ticaret sicili müdürlüklerine giderek işlemlerini gerçekleştiriyor. Yeni düzenlemeyle 7 prosedür bire inerken, tek bir kurumda hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan şirket kurulabiliyor.

Şirket kurulumu için Ticaret Sicili Müdürlüklerine giden vatandaş, hem işlemlerinin hızlı halledilmesi hem de ücretlerdeki azalıştan memnun olduklarını dile getiriyor.

"Hepsini tek seferde halledebiliyoruz"

Şirket kurulumu için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Eminönü merkez binasına başvuran Mehmet Sırma, "Yeni haberimiz oldu. Normalde şubelerden yapıldığını biliyorduk. Haberimiz olunca direkt buraya geldik. Çok kısa sürdü işlemler. İlk defa şirket kuruyorum. İşlemlerin kısaldığını burada öğrendik. Daha önce 2-3 gün sürüyormuş ama burada 15 dakika sürdü. Çok memnunuz." diye konuştu.

Şirket kurulumu için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Eminönü merkez binasına başvuran Soner Döveç, muhasebe meslek elemanı olduğunu belirterek, "Daha önce birden fazla şirket kuruluşu gerçekleştirdim ama hiç böyle olmadı. Daha önce notere ayrı, vergi dairesine ayrı gidiyorduk. Ondan sonra MERSİS üzerinden vergi potansiyel numarası geçti. Gün geçtikçe teknoloji gelişti. Şimdi bütün işlemleri İTO'da yapabiliyoruz. Hepsini tek seferde halledebiliyoruz. Zamanımızı iyi değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Döveç, "Haberim vardı. Aslında planlı geldim çünkü İTO'nun internet sitesini yakından takip eden bir kişiyim. Blokaj mektubunun kalkmasını bekliyordum. Kalktıktan sonra geldim. Haberler ve üye olduğumuz gruplardan öğrendim." bilgisini verdi.

Önceden şirketi kurarken MERSİS'den ana sözleşme oluşturup, notere gidip ana sözleşmeyi onaylatarak, evrakları Ticaret Sicili Odası'na verdiklerini aktaran Döveç, "İşlemler bittikten sonra bankaya gidip blokaj mektubu hazırlatıyorduk. Şimdi o işlemlerin hiçbirini yapmadık. Sadece MERSİS'ten ana sözleşmeyi hazırlayıp, yetkililerin huzurunda imzalamaya geldik." ifadelerini kullandı.

İran'dan Türkiye'de şirket kurmak için gelen Ali Rıza Cerrahi, Türkiye'yi; güçlü ekonomisi, diğer ülkelerle kolay çalışma olanakları ve güvenli olmasından dolayı tercih ettiğini ifade etti.

"Tek kalemde 20-30 dakikada bitirip gitmiş olmaktan çok memnunlar"

İstanbul Ticaret Sicili Müdürü Avukat İbrahim Halil Kızılelma, "Vatandaş internet ortamında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nden (MERSİS) ana sözleşmesini doldurduktan sonra İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) internet sitesine girip, randevu alıyor. Randevu saatinde burada oluyor. Kendisini burada karşılıyoruz. Danışma masamız onu randevusunu aldığı arkadaşa yönlendiriyor. O arkadaş MERSİS'ten ana sözleşmesini döküyor. İlgili kişinin kimliğini kontrol ediyor ve imzalarını alıyor. Sonra ödemesini yapması için vezneye yönlendiriyor. Vatandaşı 5-10 dakika bekletiyoruz, çaylarını içerken biz bütün işlemlerini hazırlıyoruz. Şirketinin tescil edildiğine dair belgeyi ve ticari defterlerini hazırlayıp kendisine verip yolculuyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüştükleri vatandaşların, özellikle meslek erbaplarının tamamının bu uygulamadan oldukça memnun olduğunu aktaran Kızılelma, "Daha önce birçok kuruma giderek sonuçlandırdıkları şirket kurulum işlemini tek kalemde 20-30 dakikada bitirip gitmiş olmaktan çok memnunlar. Onun dışında hiçbir devlet kurumuna gitmiyorlar. MERSİS sistemi bütün devlet kurumlarına bildirimi otomatik olarak kendisini yapıyor. Hatta vergi dairesinin bile yoklamasını dahi beklemeden kendileri işlemlerini devam ettirebiliyorlar." şeklinde konuştu.

Kızılelma, şu bilgileri verdi:

"Önceden vatandaş; sözleşmesini hazırladıktan sonra notere gidiyordu. Noterden onayını aldıktan sonra bankaya gidiyordu. Bankaya sermayesinin 4'te 1'ini yatırmak durumunda idi. Oradan aldığı mektubu ekliyordu. Vergi dairesinden potansiyel numara alması gerekiyordu. Bunlarla birlikte bize geliyordu. Biz belgelerle birlikte kendisinin tescil işlemini yapıyorduk. Tescil işleminden sonra tekrar notere gidiyordu, noterden ticari defterlerini onaylatıyordu. Sonra iş yerine gidiyordu, orada vergi dairesinin yoklamaya gelmesini bekliyordu. Daha sonra işe başlıyordu. Şimdi bütün bu adımların tamamı ortadan kaldırıldı. Ne notere ne SGK'ya gitmek zorunda, ne vergi dairesini bekleyecek. Bankaya gitmek durumunda kalmayacak. Rekabet Kurumu payını ayrıca yatırmasına gerek kalmayacak. Bütün bu işlemleri Ticaret Sicili Müdürlüklerinde biz 20 dakikada halletmiş olacağız inşallah."

Kızılelma, şirket kurmak isteyen vatandaşın Türkiye'de bulunan tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerine giderek işlemlerini halledebileceğini vurguladı.